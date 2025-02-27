Молодому алжирцу вручили российский паспорт за участие в спецоперации

Уроженец Алжирской Народной Демократической Республики получил российский паспорт. Документ 22-летнему молодому человеку вручили за участие в специальной военной операции в составе ВС РФ.
«Заявление на получение гражданства было подано в ноябре 2024 года. Молодой человек рассказал, что приехал в Россию для учебы, но с началом СВО решил встать на защиту нашей страны и заключил контракт с ВС РФ. За время службы с 2022 года он проявил себя с лучшей стороны, и был награждён медалью „За отвагу“», — сообщает издание МВД Медиа.
Во время принесения присяги на церемонии получения гражданства молодой человек поклялся защищать свободу и независимость России. В будущем молодой человек планирует продолжить служить в качестве профессионального военного.
Российское гражданство получили более трех тысяч человек, которые принимали участие в специальной военной операции. Паспорта вручили по указу президента страны Владимира Путина.
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