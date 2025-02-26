26 февраля 2025

Челябинское заксобрание приняло закон о новых городах

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый закон позволит Аргаяшу изменить статус
Новый закон позволит Аргаяшу изменить статус Фото:

Законодательное собрание Челябинской области приняло закон, уточняющий, какие населенные пункты региона можно считать городами, а какие — рабочими поселками. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Изменения касаются закона „Об административно-территориальном устройстве Челябинской области“. Они обусловлены необходимостью требований к четкому разделению населенных пунктов по численности населения», — пояснил в ходе доклада председатель комитета ЗСО по законодательству и госстроительству Анатолий Брагин.

Закон устанавливает, что считать городом, а что — поселком городского типа. К городам закон относит населенные пункты, численность населения которых, как правило, составляет более 12 тысяч человек, а к поселкам городского типа — населенные пункты, численность населения которых, как правило, составляет от 10 до 12 тысяч человек.

Согласно информации Челябинскстата, свыше 12 тысяч человек в регионе проживают в двух селах — Долгодеревенском (13409 человек) и Миасском (12404 человека). От 10 до 12 тысяч составляет население Аргаяша (10211), Варны (10732), Полетаево (10739) и Увельского сельского поселения (11381). Таким образом, принятый закон даст им возможность изменить статус села на статус рабочего поселка и даже города.

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Законодательное собрание Челябинской области приняло закон, уточняющий, какие населенные пункты региона можно считать городами, а какие — рабочими поселками. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Изменения касаются закона „Об административно-территориальном устройстве Челябинской области“. Они обусловлены необходимостью требований к четкому разделению населенных пунктов по численности населения», — пояснил в ходе доклада председатель комитета ЗСО по законодательству и госстроительству Анатолий Брагин. Закон устанавливает, что считать городом, а что — поселком городского типа. К городам закон относит населенные пункты, численность населения которых, как правило, составляет более 12 тысяч человек, а к поселкам городского типа — населенные пункты, численность населения которых, как правило, составляет от 10 до 12 тысяч человек. Согласно информации Челябинскстата, свыше 12 тысяч человек в регионе проживают в двух селах — Долгодеревенском (13409 человек) и Миасском (12404 человека). От 10 до 12 тысяч составляет население Аргаяша (10211), Варны (10732), Полетаево (10739) и Увельского сельского поселения (11381). Таким образом, принятый закон даст им возможность изменить статус села на статус рабочего поселка и даже города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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