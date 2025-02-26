Челябинское заксобрание приняло закон о новых городах

Законодательное собрание Челябинской области приняло закон, уточняющий, какие населенные пункты региона можно считать городами, а какие — рабочими поселками. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«Изменения касаются закона „Об административно-территориальном устройстве Челябинской области“. Они обусловлены необходимостью требований к четкому разделению населенных пунктов по численности населения», — пояснил в ходе доклада председатель комитета ЗСО по законодательству и госстроительству Анатолий Брагин.
Закон устанавливает, что считать городом, а что — поселком городского типа. К городам закон относит населенные пункты, численность населения которых, как правило, составляет более 12 тысяч человек, а к поселкам городского типа — населенные пункты, численность населения которых, как правило, составляет от 10 до 12 тысяч человек.
Согласно информации Челябинскстата, свыше 12 тысяч человек в регионе проживают в двух селах — Долгодеревенском (13409 человек) и Миасском (12404 человека). От 10 до 12 тысяч составляет население Аргаяша (10211), Варны (10732), Полетаево (10739) и Увельского сельского поселения (11381). Таким образом, принятый закон даст им возможность изменить статус села на статус рабочего поселка и даже города.
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