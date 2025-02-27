Бывший пермский чиновник Руммель стал главой Волгоградской ТЭЦ

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Бывший пермский чиновник переехал в Волгоградскую область
Бывший пермский чиновник переехал в Волгоградскую область Фото:

Бывший начальник департамента общественной безопасности администрации Перми Алексей Руммель стал руководителем «Камышинской ТЭЦ» и «Камышинтеплоэнерго». Компании находятся в Волгоградской области.

«Алексей Руммель возглавил ООО „Камышинская ТЭЦ“ и ООО „Камышинтеплоэнерго“. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 27 февраля», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на «Спарк-Интерфакс».

Про Руммеля известно, что в 2015 его обвинили в хищении 1,4 млн рублей. По данным следствия, в 2011 году занимая должность начальника милиции общественной безопасности Перми он похитил часть денег, которые были выделены на проект «Правопорядок». В рамках проекта для полицейских, командированных в краевую столицу, организовали питание и проживание по одной стоимости, а в документах указали другую. Соучастниками по делу проходили начальник тыла УМВД Перми Вячеслав Весин и предприниматель Олег Новиченков. Руммеля лишили звания, приговорили к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

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Бывший начальник департамента общественной безопасности администрации Перми Алексей Руммель стал руководителем «Камышинской ТЭЦ» и «Камышинтеплоэнерго». Компании находятся в Волгоградской области. «Алексей Руммель возглавил ООО „Камышинская ТЭЦ“ и ООО „Камышинтеплоэнерго“. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 27 февраля», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на «Спарк-Интерфакс». Про Руммеля известно, что в 2015 его обвинили в хищении 1,4 млн рублей. По данным следствия, в 2011 году занимая должность начальника милиции общественной безопасности Перми он похитил часть денег, которые были выделены на проект «Правопорядок». В рамках проекта для полицейских, командированных в краевую столицу, организовали питание и проживание по одной стоимости, а в документах указали другую. Соучастниками по делу проходили начальник тыла УМВД Перми Вячеслав Весин и предприниматель Олег Новиченков. Руммеля лишили звания, приговорили к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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