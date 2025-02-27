Бывший пермский чиновник Руммель стал главой Волгоградской ТЭЦ

Бывший начальник департамента общественной безопасности администрации Перми Алексей Руммель стал руководителем «Камышинской ТЭЦ» и «Камышинтеплоэнерго». Компании находятся в Волгоградской области.
«Алексей Руммель возглавил ООО „Камышинская ТЭЦ“ и ООО „Камышинтеплоэнерго“. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 27 февраля», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на «Спарк-Интерфакс».
Про Руммеля известно, что в 2015 его обвинили в хищении 1,4 млн рублей. По данным следствия, в 2011 году занимая должность начальника милиции общественной безопасности Перми он похитил часть денег, которые были выделены на проект «Правопорядок». В рамках проекта для полицейских, командированных в краевую столицу, организовали питание и проживание по одной стоимости, а в документах указали другую. Соучастниками по делу проходили начальник тыла УМВД Перми Вячеслав Весин и предприниматель Олег Новиченков. Руммеля лишили звания, приговорили к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тысяч рублей.
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