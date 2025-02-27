27 февраля 2025

Два туриста заблудились в челябинском нацпарке «Таганай». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Туристы вызвали спасателей, когда уже начало темнеть (архивное фото)
Туристы вызвали спасателей, когда уже начало темнеть (архивное фото) Фото:

Два туриста заблудились в челябинском национальном парке «Таганай» около Златоуста поздно вечером. Поиски пропавших продолжались два часа, сообщила пресс-служба региональной Поисково-спасательной службы (ПСС). 

«Вечером спасателям поступило сообщение о двух жителях Златоуста, заблудившихся во время прогулки к одной из достопримечательностей национального парка „Таганай“. Поиск горожан был начат немедленно, ведь ночевка зимой в лесу для неподготовленного человека чревата серьезными последствиями», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Потерявшихся удалось обнаружить около поселка Магнитка: оба сильно замерзли, но в медицинской помощи не нуждались.

Это уже второй случай в феврале, когда спасатели ищут заблудившихся туристов в нацпарке «Таганай». Четверо 20-летних молодых людей отправились посмотреть закат с вершины горы Круглица 6 февраля и на обратной дороге в полной темноте заблудились. У каждого из пострадавших были обморожены руки и ноги, сообщила ранее пресс-служба ПСС Челябинской области.

Парней нашли спустя два часа поисков
Парней нашли спустя два часа поисков
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Два туриста заблудились в челябинском национальном парке «Таганай» около Златоуста поздно вечером. Поиски пропавших продолжались два часа, сообщила пресс-служба региональной Поисково-спасательной службы (ПСС).  «Вечером спасателям поступило сообщение о двух жителях Златоуста, заблудившихся во время прогулки к одной из достопримечательностей национального парка „Таганай“. Поиск горожан был начат немедленно, ведь ночевка зимой в лесу для неподготовленного человека чревата серьезными последствиями», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Потерявшихся удалось обнаружить около поселка Магнитка: оба сильно замерзли, но в медицинской помощи не нуждались. Это уже второй случай в феврале, когда спасатели ищут заблудившихся туристов в нацпарке «Таганай». Четверо 20-летних молодых людей отправились посмотреть закат с вершины горы Круглица 6 февраля и на обратной дороге в полной темноте заблудились. У каждого из пострадавших были обморожены руки и ноги, сообщила ранее пресс-служба ПСС Челябинской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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