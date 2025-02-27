Два туриста заблудились в челябинском национальном парке «Таганай» около Златоуста поздно вечером. Поиски пропавших продолжались два часа, сообщила пресс-служба региональной Поисково-спасательной службы (ПСС).
«Вечером спасателям поступило сообщение о двух жителях Златоуста, заблудившихся во время прогулки к одной из достопримечательностей национального парка „Таганай“. Поиск горожан был начат немедленно, ведь ночевка зимой в лесу для неподготовленного человека чревата серьезными последствиями», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Потерявшихся удалось обнаружить около поселка Магнитка: оба сильно замерзли, но в медицинской помощи не нуждались.
Это уже второй случай в феврале, когда спасатели ищут заблудившихся туристов в нацпарке «Таганай». Четверо 20-летних молодых людей отправились посмотреть закат с вершины горы Круглица 6 февраля и на обратной дороге в полной темноте заблудились. У каждого из пострадавших были обморожены руки и ноги, сообщила ранее пресс-служба ПСС Челябинской области.
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