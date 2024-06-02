Звезду «Дома-2» Венцеслава разыскивают приставы из-за долгов по кредитам

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Звезда "Дома-2" Венцеслав Венгржановский задолжал около 400 тысяч рублей, пишет Shot
Звезда "Дома-2" Венцеслав Венгржановский задолжал около 400 тысяч рублей, пишет Shot Фото:

Бывший участник реалити-шоу "Дом-2" Венцеслав Венгржановский объявлен в розыск судебными приставами из-за долгов по кредитам. Согласно имеющейся информации, он набрал задолженности почти на сумму в 400 тысяч рублей, не выполняя свои платежные обязательства.

«Венцеслава Венгржановского разыскивают судебные приставы. Он набрал кредитов почти на 400 тысяч рублей и просрочил платежи», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что самая давняя просрочка составляет три года, а самая свежая — два месяца.

С момента 2021 года Венцеслав проживает на своей родине в Абинском районе Краснодарского края. Он прекратил активную активность в социальных сетях и радуется, когда его не узнают на улице.

У Венгржановского отсутствует официальное трудоустройство, он не зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и не является самозанятым. Известно, что в качестве услуги он предлагает запись видеопоздравления для своих поклонников за сумму в шесть тысяч рублей, передали в telegram-канале.

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Бывший участник реалити-шоу "Дом-2" Венцеслав Венгржановский объявлен в розыск судебными приставами из-за долгов по кредитам. Согласно имеющейся информации, он набрал задолженности почти на сумму в 400 тысяч рублей, не выполняя свои платежные обязательства. «Венцеслава Венгржановского разыскивают судебные приставы. Он набрал кредитов почти на 400 тысяч рублей и просрочил платежи», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что самая давняя просрочка составляет три года, а самая свежая — два месяца. С момента 2021 года Венцеслав проживает на своей родине в Абинском районе Краснодарского края. Он прекратил активную активность в социальных сетях и радуется, когда его не узнают на улице. У Венгржановского отсутствует официальное трудоустройство, он не зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и не является самозанятым. Известно, что в качестве услуги он предлагает запись видеопоздравления для своих поклонников за сумму в шесть тысяч рублей, передали в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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