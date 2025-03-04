Прокурор требует отправить бывшего военпреда пермского завода «Телта» в колонию

В Перми бывшего сотрудника ФСО предложили отправить в колонию строгого режима. Речь идет об экс-руководителе военной приемки №5029 Андрее Лукине.
«Прокурор настаивает на девяти годах лишения свободы и штрафе в 34 млн рублей. Кроме того, по мнению гособвинителя, Лукина должны лишить звания подполковника запаса и запретить ему занимать определенные должности на девять лет», — сообщил «Коммерсант-Прикамье» из зала суда.
Андрею Лукину инкриминируется взятка в размере 6,8 млн рублей от экс-руководителей завода Пермского телефонного завода «Телта». По данным военной прокуратуры, деньги предназначались за оказание содействия в приемке продукции. Подсудимый факт получения денег не опровергает. Однако он уверен, что совершил мошенничество.
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