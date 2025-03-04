Прокурор требует отправить бывшего военпреда пермского завода «Телта» в колонию

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Прокурор настаивает на девяти годах лишения свободы
Прокурор настаивает на девяти годах лишения свободы Фото:

В Перми бывшего сотрудника ФСО предложили отправить в колонию строгого режима. Речь идет об экс-руководителе военной приемки №5029 Андрее Лукине.

«Прокурор настаивает на девяти годах лишения свободы и штрафе в 34 млн рублей. Кроме того, по мнению гособвинителя, Лукина должны лишить звания подполковника запаса и запретить ему занимать определенные должности на девять лет», — сообщил «Коммерсант-Прикамье» из зала суда.

Андрею Лукину инкриминируется взятка в размере 6,8 млн рублей от экс-руководителей завода Пермского телефонного завода «Телта». По данным военной прокуратуры, деньги предназначались за оказание содействия в приемке продукции. Подсудимый факт получения денег не опровергает. Однако он уверен, что совершил мошенничество.

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В Перми бывшего сотрудника ФСО предложили отправить в колонию строгого режима. Речь идет об экс-руководителе военной приемки №5029 Андрее Лукине. «Прокурор настаивает на девяти годах лишения свободы и штрафе в 34 млн рублей. Кроме того, по мнению гособвинителя, Лукина должны лишить звания подполковника запаса и запретить ему занимать определенные должности на девять лет», — сообщил «Коммерсант-Прикамье» из зала суда. Андрею Лукину инкриминируется взятка в размере 6,8 млн рублей от экс-руководителей завода Пермского телефонного завода «Телта». По данным военной прокуратуры, деньги предназначались за оказание содействия в приемке продукции. Подсудимый факт получения денег не опровергает. Однако он уверен, что совершил мошенничество.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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