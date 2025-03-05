Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в качестве руководителя комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» в режиме видеосвязи принял участие в совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Его участники обсуждали вопросы поддержки регионов, связанные со списанием бюджетных кредитов. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.
«Принятое решение позволит направить высвобождаемые средства не только на реализацию ключевых инфраструктурных региональных проектов. Это позволит направлять средства и на поддержку участников спецоперации», — заявил Текслер, чьи слова приводит пресс-служба в своем telegram-канале.
Как сообщил глава Минфина Антон Силуанов, возможность списать долги по бюджетным кредитам рассматривается. Этой инициативой планируют воспользоваться 79 российских регионов. Им предоставится возможность списать до двух третей задолженности, но при условии, что не менее 50% высвободившихся средств будет направлено на проекты в сфере ЖКХ. Эта совместная инициатива правительства РФ и Госсовета получила поддержку президента Путина.
Общий объём списания задолженности составляет более одного триллиона рублей. А регионы с невысоким бюджетом могут направить деньги на достижение национальных целей развития и поддержку участников СВО и их семей.
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