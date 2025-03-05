В Златоусте на улице Таганайская в результате пожара в частном доме погибла 67-летняя женщина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.
«В ночное время на улице Таганайская загорелся частный дом. В ходе тушения обнаружена 67-летняя женщина без признаков жизни», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Первой в доме начала гореть веранда, что отрезало путь к эвакуации. Пожилая женщина проживала в доме вместе с внуком, который накануне отпросился ночевать к друзьям. По предварительным данным причиной трагедии стало неисправное электрооборудование.
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