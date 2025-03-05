05 марта 2025

Женщина погибла на пожаре в Златоусте. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тело погибшей обнаружили во время тушения пожара (архивное фото)
Тело погибшей обнаружили во время тушения пожара (архивное фото) Фото:

В Златоусте на улице Таганайская в результате пожара в частном доме погибла 67-летняя женщина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

«В ночное время на улице Таганайская загорелся частный дом. В ходе тушения обнаружена 67-летняя женщина без признаков жизни», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Первой в доме начала гореть веранда, что отрезало путь к эвакуации. Пожилая женщина проживала в доме вместе с внуком, который накануне отпросился ночевать к друзьям. По предварительным данным причиной трагедии стало неисправное электрооборудование.

Пожар произошел в доме по улице Таганайская
Пожар произошел в доме по улице Таганайская
Фото:
Неисправное электрооборудование стало причиной пожара
Неисправное электрооборудование стало причиной пожара
Фото:

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В Златоусте на улице Таганайская в результате пожара в частном доме погибла 67-летняя женщина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области. «В ночное время на улице Таганайская загорелся частный дом. В ходе тушения обнаружена 67-летняя женщина без признаков жизни», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Первой в доме начала гореть веранда, что отрезало путь к эвакуации. Пожилая женщина проживала в доме вместе с внуком, который накануне отпросился ночевать к друзьям. По предварительным данным причиной трагедии стало неисправное электрооборудование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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