В Челябинске искусственный интеллект помогает искать мясо в колбасе

В Челябинской области искусственный интеллект (ИИ) помогает инспекторам Россельхознадзора искать мясо в колбасе, голубцах и другой мясной продукции. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, в 2024 году нарушений с несоответствием стало меньше.
«ИИ ежедневно анализирует признаки потенциальных нарушений при оформлении электронных сертификатов и транзакций в Челябинской области, благодаря чему удается оперативно выявлять несоответствия состава продукции», — уточняет пресс-служба ведомства. ИИ помогает инспекторам быстро идентифицировать документы, где содержание мяса не соответствует заявленным значением в соответствии с техническими регламентами.
За прошедший 2024 год специалисты проверили около 64 тысяч электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД), из которых около 12% содержали несоответствия виду и составу продукции. Эти правонарушения касались, в том числе, и таких популярных продуктов как блинчики с мясом, колбасные изделия и мясные полуфабрикаты.
С началом использования ИИ в проверочных процессах количество подтвержденных нарушений существенно уменьшилось. В первые два месяца 2025 года нарушения были подтверждены только в 6,2% случаев, что является значительным улучшением по сравнению с предыдущими периодами. Производители, столкнувшись с требованиями контроля, чаще стали повышать процентное содержание мяса.
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