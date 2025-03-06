Власти Екатеринбурга ждут бесплатного питания для школьников, несмотря на отказ Госдумы

В Екатеринбурге чиновники рассчитывают на скорое введение бесплатного питания для всех школьников, несмотря на отклонение законопроекта Госдумой. Об этом URA.RU заявила директор городского департамента образования Инна Гумбатова после выездного заседания комиссии гордумы по развитию образования и науки.
«Законопроект пока отклонен Госдумой, однако мы очень рассчитываем, что его все-таки примут. Тогда у нас будет совсем другой подход. То есть стоимость питания будет полностью компенсироваться государством, а родители ничего не будут платить. Пока мы это не комментируем, так как проект закона отправлен на доработку. Сейчас ждем, как будет развиваться эта история», — сказала Гумбатова.
Она, депутаты, начальник департамента потребительского рынка и услуг администрации Максим Чаплыгин, глава екатеринбургского отдела Роспотребнадзора Елена Потапкина и начальница управления образования Верх-Исетского района Татьяна Трекина смотрели, как и чем кормят детей в школе №163 и гимназии №2. «У нас учатся ребята из разных стран — Беларуси, Киргизии, Казахстана. Мы учитываем пожелания всех детей — они могут выбирать и привычные для них блюда», — сказал технолог обслуживающего эти учреждения комбината питания Андрей Глушков в 163-й школе. Например, дети могут поесть в столовой казахскую салму, белорусскую руляду, корейские бигоди и грузинское чахохбили. Все блюда готовятся с учетом КБЖУ по технологическим картам и продаются по регламентированной стоимости.
А для гимназии еду (точнее, соус «Весна» для салата «Цезарь») заказывают аж в Санкт-Петербурге. Чаплыгин удивился. Глушков объяснил, что этот разрешенный и безопасный для детей соус на лимонном соке делают в северной столице или в Казани, а вот на Урале его пока не производят.
С января 2025-го цены в школьных столовых, по словам Гумбатовой, в среднем выросли на 17%. Например, завтрак для учащихся начальных классов первой смены (1-4 классы) теперь стоит 108,65 рубля вместо прежних 89,04 рубля, а обед — 162,95 рубля вместо 133,56 рубля. Значительное повышение цен также коснулось комплексного питания: для начальной школы сумма увеличилась с 222,60 до 271,59 рубля, а для учеников старших классов (5-11 классы) — с 257,73 до 321,40 рубля.
Законопроект, предлагающий обеспечить всех школьников бесплатным горячим питанием, внесли в Госдуму в январе. Как говорится на сайте Минпросвещения РФ, расходы федерального бюджета могли бы составить около 40 миллиардов рублей в год. Сейчас в школах бесплатно питаются только ученики начальной школы, а также льготные категории детей.
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