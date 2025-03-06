ФАДН провел образовательный интенсив для студентов из новых регионов РФ

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Студентам представили историю взаимоотношений народов России и процесс формирования страны
Студентам представили историю взаимоотношений народов России и процесс формирования страны Фото:

В Донецкой Народной Республике 4 и 5 марта состоялся образовательный интенсив, организованный Федеральным агентством по делам национальностей России, которым руководит Игорь Баринов. Мероприятие было подготовлено при поддержке МГУ имени М.В. Ломоносова для студентов средних специальных и высших учебных заведений.

«Учащиеся из Тореза, Шахтерска, Донецка и Макеевки на лекциях и интерактивных занятиях изучили историю взаимоотношений народов России и процесс формирования нашей страны как единого многонационального государства», — сообщает пресс-служба ФАДН России. Сообщение опубликовано в telegram-канале ФАДН.

Особое внимание было уделено историческим и демографическим процессам на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в XX веке, а также реализации государственной национальной политики в этих регионах и России в целом. ФАДН и университет планируют продолжать проведение подобных образовательных мероприятий.

Ранее URA.RU писало, что Федеральное агентство по делам национальностей России усиливает поддержку молодежных инициатив в сфере сохранения культурного наследия. Об этом в интервью URA.RU заявил глава ведомства Игорь Баринов по итогам проведения молодежного межнационального форума в Саратове.

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В Донецкой Народной Республике 4 и 5 марта состоялся образовательный интенсив, организованный Федеральным агентством по делам национальностей России, которым руководит Игорь Баринов. Мероприятие было подготовлено при поддержке МГУ имени М.В. Ломоносова для студентов средних специальных и высших учебных заведений. «Учащиеся из Тореза, Шахтерска, Донецка и Макеевки на лекциях и интерактивных занятиях изучили историю взаимоотношений народов России и процесс формирования нашей страны как единого многонационального государства», — сообщает пресс-служба ФАДН России. Сообщение опубликовано в telegram-канале ФАДН. Особое внимание было уделено историческим и демографическим процессам на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в XX веке, а также реализации государственной национальной политики в этих регионах и России в целом. ФАДН и университет планируют продолжать проведение подобных образовательных мероприятий. Ранее URA.RU писало, что Федеральное агентство по делам национальностей России усиливает поддержку молодежных инициатив в сфере сохранения культурного наследия. Об этом в интервью URA.RU заявил глава ведомства Игорь Баринов по итогам проведения молодежного межнационального форума в Саратове.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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