Слова президента Франции Эммануэля Макрона о якобы «российской угрозе» напоминают идеи Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Зимбабве Амоном Мурвирой в Москве. Трансляция велась на «России 24». Он отметил, что, в отличие от своих предшественников, которые открыто заявляли о намерениях захватить Россию, Макрон уклоняется от прямых угроз, ссылаясь на гипотетическую «угрозу для Европы».
О приостановке военной помощи США Украине
Сергей Лавров заявил, что приостановка военной помощи США Украине может способствовать быстрому прекращению конфликта. Он отметил, что информация о приостановке передачи ВСУ американских разведданных подтверждает заявления РФ о наличии такой помощи со стороны Штатов, которая позволяла Украине наносить удары по России. Он также подчеркнул, что без участия Запада украинцы не смогли бы атаковать Россию.
О готовности Москвы к честному разговору по Украине
При этом Лавров акцентировал внимание на готовности Москвы к открытому и честному диалогу по урегулированию ситуации на Украине, который бы позволил устранить истинные причины кризиса и обеспечить безопасности России после прекращения боевых действий. Он отметил, что во время переговоров нужно будет учитывать факторы, спровоцировавшие конфликт, включая угрозы со стороны НАТО и его планы по включению Украины в альянс.
О размещение европейских военных на Украине
Лавров заявил, что Россия не видит места для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине, а присутствие европейских войск там будет рассматривать как присутствие войск НАТО. Это, в свою очередь, будет означать прямое вовлечение альянса в конфликт с Россией.
О словах Макрона про Россию и конфликт на Украине
Министр иностранных дел заявил, что Эммануэль Макрон, стремясь вступить в конфликт, идет по стопам Наполеона и Гитлера, которые прямо говорили о необходимости завоевать Россию, при этом он делает это менее искренне. Он говорит, что война необходима из-за угрозы со стороны России.
Сергей Лавров также отметил, что обвинения Макрона в адрес президента РФ Владимира Путина в обмане противоречат заявлениям президента США Дональда Трампа, который утверждал, что Путин всегда выполняет свои обещания. Министр также добавил, что Макрон имеет возможность связаться с российским лидером, если будет желание.
В целом Лавров охарактеризовал заявления Макрона об Украине и России как нервозные. Он назвал обвинения в подготовке Россией войны против Европы чушью, а ядерную риторику Макрона — угрозой для РФ. При этом министр выразил надежду, что в НАТО и ЕС все-таки остались здравые голоса, осознающие ситуацию Макрона, который может действовать бездумно, пытаясь спасти свою репутацию.
О позиции Европы, что «мир на Украине хуже, чем война»
Лавров заявил, что позиция большинства европейских стран, считающих, что «мир на Украине хуже, чем война», больше не вызывает удивления. По его словам, многие из них сейчас придерживаются логики, согласно которой нужно сначала добиться военного перевеса на поле боя, а затем уже договариваться с «ослабленной» Россией. При этом он уточнил, что сейчас Европа перестала уже упоминать о необходимости нанести стратегическое поражение РФ.
О поведении Зеленского на подписании Минских соглашений
Лавров заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский ввел себя пренебрежительно на подписании Минских соглашений в Париже в 2019 году. По его словам, он все время паясничал и корчил гримасы во время выступления президента РФ Владимира Путина. Зеленский также сорвал принятие согласованных пунктов документа, отказавшись отводить войска по всей линии соприкосновения. По словам Лаврова, глава киевского режима также не собирался законодательно закреплять особый статус ДНР и ЛНР.
О том, когда пройдет второй форум Россия — Африка
Лавров объявил, что второй форум министров иностранных дел в формате «Россия — Африка» пройдет в текущем году на территории одной из стран Африки. Также он уточнил, что саммит запланирован на 2026 год.
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