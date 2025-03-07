Многоквартирный дом горит в Ростове-на-Дону

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Информации о пострадавших пока нет
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Многоквартирный дом горит в Ростове-на-Дону. Информации о пострадавших пока нет, сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области.

Дом горит на улице Обороны 81. К тушению пожара привлечены 26 сотрудников МЧС России и восемь единиц техники. Информации о пострадавших пока нет. По данным портала 161.RU, горящий дом — дореволюционной постройки.

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Многоквартирный дом горит в Ростове-на-Дону. Информации о пострадавших пока нет, сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области. Дом горит на улице Обороны 81. К тушению пожара привлечены 26 сотрудников МЧС России и восемь единиц техники. Информации о пострадавших пока нет. По данным портала 161.RU, горящий дом — дореволюционной постройки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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