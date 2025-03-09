09 марта 2025
08 марта 2025
07 марта 2025

В ХМАО новый поставщик школьного питания захватывает рынок

© Служба новостей «URA.RU»
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Кировская компания активно завоевывает рынок школьного питания в ХМАО
Кировская компания активно завоевывает рынок школьного питания в ХМАО Фото:

В ХМАО компания из Кирова ООО «Рд Групп» активно завоевывает рынок школьного питания, предлагая контракты на 40% дешевле средних рыночных цен. Поставщик ранее уже выиграл тендеры в Нижневартовске, а теперь начал работу в Урае. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к администрации.

«В Урай зашел поставщик из Кирова, который демпингует цены, скидывая их почти на 40%. Заключили контракт со школой №4 на 1,5 тысячи человек», — поделился источник.

В Нижневартовске депутаты изначально с подозрением отнеслись к новому поставщику, тогда же прозвучало предложение не раздавать деньги иногородним подрядчикам, а создать муниципальное предприятие. А депутат городской думы Сергей Землянкин сомневался в качестве питания за такую низкую стоимость. Однако в итоге опасения депутатов не подтвердились. В администрацию Урая и пресс-службу компании были направлены запросы. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте родители пожаловались на питание в школьной столовой. Дети сообщали о холодной еде, волосах в блюдах, а также об отсутствии разнообразия.

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В ХМАО компания из Кирова ООО «Рд Групп» активно завоевывает рынок школьного питания, предлагая контракты на 40% дешевле средних рыночных цен. Поставщик ранее уже выиграл тендеры в Нижневартовске, а теперь начал работу в Урае. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к администрации. «В Урай зашел поставщик из Кирова, который демпингует цены, скидывая их почти на 40%. Заключили контракт со школой №4 на 1,5 тысячи человек», — поделился источник. В Нижневартовске депутаты изначально с подозрением отнеслись к новому поставщику, тогда же прозвучало предложение не раздавать деньги иногородним подрядчикам, а создать муниципальное предприятие. А депутат городской думы Сергей Землянкин сомневался в качестве питания за такую низкую стоимость. Однако в итоге опасения депутатов не подтвердились. В администрацию Урая и пресс-службу компании были направлены запросы. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте родители пожаловались на питание в школьной столовой. Дети сообщали о холодной еде, волосах в блюдах, а также об отсутствии разнообразия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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