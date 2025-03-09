В ХМАО новый поставщик школьного питания захватывает рынок

В ХМАО компания из Кирова ООО «Рд Групп» активно завоевывает рынок школьного питания, предлагая контракты на 40% дешевле средних рыночных цен. Поставщик ранее уже выиграл тендеры в Нижневартовске, а теперь начал работу в Урае. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к администрации.
«В Урай зашел поставщик из Кирова, который демпингует цены, скидывая их почти на 40%. Заключили контракт со школой №4 на 1,5 тысячи человек», — поделился источник.
В Нижневартовске депутаты изначально с подозрением отнеслись к новому поставщику, тогда же прозвучало предложение не раздавать деньги иногородним подрядчикам, а создать муниципальное предприятие. А депутат городской думы Сергей Землянкин сомневался в качестве питания за такую низкую стоимость. Однако в итоге опасения депутатов не подтвердились. В администрацию Урая и пресс-службу компании были направлены запросы. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте родители пожаловались на питание в школьной столовой. Дети сообщали о холодной еде, волосах в блюдах, а также об отсутствии разнообразия.
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