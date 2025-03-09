09 марта 2025

Из Екатеринбурга запустят прямые рейсы на вьетнамский курорт Нячанг

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый вылет намечен на 30 апреля
Первый вылет намечен на 30 апреля Фото:

Для жителей Екатеринбурга анонсировали запуск прямых рейсов на вьетнамский курорт Нячанг. Первый самолет авиакомпания Azur Air планируют запустить 30 апреля, рассказали в турагентстве Friends.travel.

«С 30 апреля планируется прямой рейс из Екатеринбурга в Нячанг. На вебинаре туроператора в чате коллеги анонсировали. Из Новосибирска и других регионов рейсы на этот вьетнамский курорт планируется еще раньше», — следует из поста в telegram-канале организации.

Ранее URA.RU писало о запуске чартерных рейсов из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Катар. Отправлять самолеты планируют два раза в неделю, а начало программы намечено на осень.

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Для жителей Екатеринбурга анонсировали запуск прямых рейсов на вьетнамский курорт Нячанг. Первый самолет авиакомпания Azur Air планируют запустить 30 апреля, рассказали в турагентстве Friends.travel. «С 30 апреля планируется прямой рейс из Екатеринбурга в Нячанг. На вебинаре туроператора в чате коллеги анонсировали. Из Новосибирска и других регионов рейсы на этот вьетнамский курорт планируется еще раньше», — следует из поста в telegram-канале организации. Ранее URA.RU писало о запуске чартерных рейсов из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Катар. Отправлять самолеты планируют два раза в неделю, а начало программы намечено на осень.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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