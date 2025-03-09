Из Екатеринбурга запустят прямые рейсы на вьетнамский курорт Нячанг

Для жителей Екатеринбурга анонсировали запуск прямых рейсов на вьетнамский курорт Нячанг. Первый самолет авиакомпания Azur Air планируют запустить 30 апреля, рассказали в турагентстве Friends.travel.
«С 30 апреля планируется прямой рейс из Екатеринбурга в Нячанг. На вебинаре туроператора в чате коллеги анонсировали. Из Новосибирска и других регионов рейсы на этот вьетнамский курорт планируется еще раньше», — следует из поста в telegram-канале организации.
Ранее URA.RU писало о запуске чартерных рейсов из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Катар. Отправлять самолеты планируют два раза в неделю, а начало программы намечено на осень.
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