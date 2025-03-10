Капремонт улицы Кашириных в Челябинске проведет «дочка» фирмы, с которой судится мэрия

Компания «Урал-сервис-групп» стала победителем закупки на проведение капитального ремонта автомобильной дороги по улице Братьев Кашириных от Чичерина до Северо-Крымской в Челябинске. Стоимость контракта — почти один миллиард рублей, говорится в описании на сайте госзакупок. «Урал-сервис-групп» является дочерней компанией «Ойкумена» (Москва), с которой мэрия судится за срыв контрактов по вывозу снега.
«Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Братьев Кашириных от ул. Чичерина до ул. Северо-Крымской. Стоимость — 999 199 237,14 рублей. Исполнитель, с которым заключен контракт: Общество с ограниченной ответственностью „Урал-сервис-групп“», — говорится в описании на сайте госзакупок. Заказчиком выступил Комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска.
Компания «Урал-сервис-групп» проведет капитальный ремонт участка по улице Братьев Кашириных от Чичерина до Северо-Крымской. В 2025 году они займутся ремонтом дороги от Чичерина до Молодогвардейцев. В 2026 году — от Каширинского рынка до Северо-Крымской.
В прошлом году «Урал-сервис-групп» выиграла тендер по капитальному ремонту автомобильной дороги Первуха — Меседа — Тюлюк. Стоимость контракта составила один миллиард 734 миллионов рублей.
С февраля 2023 года 100% уставного капитала «Урал-сервис-групп» принадлежит холдингу «Ойкумена», говорится в данных «Контур.Фокус». Мэрия Челябинска ранее подала иск в Арбитражный суд региона к компании «Ойкумена» на 60 миллионов рублей за срыв контрактов по вывозу снега. Иск был предъявлен из-за нарушения условий контракта по содержанию улично-дорожной сети Тракторозаводского района. Предварительное судебное заседание назначено на 18 апреля.
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