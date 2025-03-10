Появились фото крупной аварии с лесовозом на челябинской трассе

Челябинскую трассу очистили от бревен после аварии с лесовозом
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Госавтоинспекция ограничила движение на трассе из-за разлетевшихся бревен
Госавтоинспекция ограничила движение на трассе из-за разлетевшихся бревен Фото:

Авария с участием фуры и груженого лесом автомобиля произошла на федеральной трассе М-5 между Челябинском и Екатеринбургом. Из-за рассыпавшихся бревен движение ограничено, уточнили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«Дорожное полотно очищено, бревна погружены обратно в МАЗ — лесовоз. Движение по одной полосе в оба направления», — рассказали в Упрдоре.

Появились фотографии с места происшествия. На снимках видно, что у лесовоза разрушены крепления, из-за чего произошел скат бревен из прицепа. На ранее опубликованном видео запечатлены последствия аварии.

Десятки бревен скатились с лесовоза на проезжую часть после аварии
Десятки бревен скатились с лесовоза на проезжую часть после аварии
Фото:
Из-за аварии движение ограничили, а позже организовали по одной полосе в оба направления
Из-за аварии движение ограничили, а позже организовали по одной полосе в оба направления
Фото:

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Авария с участием фуры и груженого лесом автомобиля произошла на федеральной трассе М-5 между Челябинском и Екатеринбургом. Из-за рассыпавшихся бревен движение ограничено, уточнили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Дорожное полотно очищено, бревна погружены обратно в МАЗ — лесовоз. Движение по одной полосе в оба направления», — рассказали в Упрдоре. Появились фотографии с места происшествия. На снимках видно, что у лесовоза разрушены крепления, из-за чего произошел скат бревен из прицепа. На ранее опубликованном видео запечатлены последствия аварии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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