Появились фото крупной аварии с лесовозом на челябинской трассе

Авария с участием фуры и груженого лесом автомобиля произошла на федеральной трассе М-5 между Челябинском и Екатеринбургом. Из-за рассыпавшихся бревен движение ограничено, уточнили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«Дорожное полотно очищено, бревна погружены обратно в МАЗ — лесовоз. Движение по одной полосе в оба направления», — рассказали в Упрдоре.
Появились фотографии с места происшествия. На снимках видно, что у лесовоза разрушены крепления, из-за чего произошел скат бревен из прицепа. На ранее опубликованном видео запечатлены последствия аварии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!