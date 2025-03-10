На трассе между Челябинском и Екатеринбургом произошло ДТП с фурой и лесовозом. Видео

10 марта 2025 в 20:44 Размер текста - 17 +

ДТП с лесовозом и фурой произошло на трассе М-5 между Челябинском и Екатеринбургом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На трассе М-5 между Челябинском и Екатеринбургом ограничено движение из-за ДТП с фурой и лесовозом. Как сообщили URA.RU в Госавтоинспекции Челябинской области, авария произошла в Каслинском районе. «На территории Каслинского района столкнулись два грузовых транспортных средства. В сторону Екатеринбурга движение идет по двум полосам, Челябинска — по одной», — уточнили URA.RU в ГАИ. Согласно видео, часть круглых бревен вылетело из лесовоза в момент ДТП. Обстоятельства случившегося выясняются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На трассе М-5 между Челябинском и Екатеринбургом ограничено движение из-за ДТП с фурой и лесовозом. Как сообщили URA.RU в Госавтоинспекции Челябинской области, авария произошла в Каслинском районе. «На территории Каслинского района столкнулись два грузовых транспортных средства. В сторону Екатеринбурга движение идет по двум полосам, Челябинска — по одной», — уточнили URA.RU в ГАИ. Согласно видео, часть круглых бревен вылетело из лесовоза в момент ДТП. Обстоятельства случившегося выясняются.