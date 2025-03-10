На трассе М-5 между Челябинском и Екатеринбургом ограничено движение из-за ДТП с фурой и лесовозом. Как сообщили URA.RU в Госавтоинспекции Челябинской области, авария произошла в Каслинском районе.
«На территории Каслинского района столкнулись два грузовых транспортных средства. В сторону Екатеринбурга движение идет по двум полосам, Челябинска — по одной», — уточнили URA.RU в ГАИ.
Согласно видео, часть круглых бревен вылетело из лесовоза в момент ДТП. Обстоятельства случившегося выясняются.
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