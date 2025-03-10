На трассе между Челябинском и Екатеринбургом произошло ДТП с фурой и лесовозом. Видео

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Гремячинск и его окрестности. Пермский край, полиция, лесовоз, дорожно патрульная служба, дпс, проверка документов, перевозка леса
ДТП с лесовозом и фурой произошло на трассе М-5 между Челябинском и Екатеринбургом Фото:

На трассе М-5 между Челябинском и Екатеринбургом ограничено движение из-за ДТП с фурой и лесовозом. Как сообщили URA.RU в Госавтоинспекции Челябинской области, авария произошла в Каслинском районе.

«На территории Каслинского района столкнулись два грузовых транспортных средства. В сторону Екатеринбурга движение идет по двум полосам, Челябинска — по одной», — уточнили URA.RU в ГАИ.

Согласно видео, часть круглых бревен вылетело из лесовоза в момент ДТП. Обстоятельства случившегося выясняются.

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На трассе М-5 между Челябинском и Екатеринбургом ограничено движение из-за ДТП с фурой и лесовозом. Как сообщили URA.RU в Госавтоинспекции Челябинской области, авария произошла в Каслинском районе. «На территории Каслинского района столкнулись два грузовых транспортных средства. В сторону Екатеринбурга движение идет по двум полосам, Челябинска — по одной», — уточнили URA.RU в ГАИ. Согласно видео, часть круглых бревен вылетело из лесовоза в момент ДТП. Обстоятельства случившегося выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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