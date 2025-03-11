Мужчина под Москвой сбил БПЛА из охотничьего ружья. Видео

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Мужчина сбил беспилотник с помощью охотничьего ружья, сообщает Shot
Мужчина сбил беспилотник с помощью охотничьего ружья, сообщает Shot Фото:

Мужчине в Подмосковье удалось из оружия сбить БПЛА ВСУ во время утренней массированной атаки на Москву и область. Об этом сообщают telegram-каналы. По словам авторов, 52-летний Александр услышал звуки взрывов и взялся за ружье «стрелять по птичкам». 

«Мужчина сбил беспилотник ВСУ из охотничьего ружья в Подмосковье во время утренней атаки. Он услышал звуки взрывов и пошёл стрелять по „птичкам“», — сообщает telegram-канал Shot.

Метким стрелком оказался 52-летний Александр, житель из Каширского района. После выстрела беспилотник упал в поле.

ВСУ атаковали Москву и область утром 11 марта. По данным Минобороны РФ и мэра столицы Сергея Собянина, атака была самой массированной за все время. Всего сбито 74 БПЛА на подлете к Москве. Общее число дронов, перехваченных системами ПВО по атакованным регионам РФ, составляет 337 единиц. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Мужчине в Подмосковье удалось из оружия сбить БПЛА ВСУ во время утренней массированной атаки на Москву и область. Об этом сообщают telegram-каналы. По словам авторов, 52-летний Александр услышал звуки взрывов и взялся за ружье «стрелять по птичкам».  «Мужчина сбил беспилотник ВСУ из охотничьего ружья в Подмосковье во время утренней атаки. Он услышал звуки взрывов и пошёл стрелять по „птичкам“», — сообщает telegram-канал Shot. Метким стрелком оказался 52-летний Александр, житель из Каширского района. После выстрела беспилотник упал в поле. ВСУ атаковали Москву и область утром 11 марта. По данным Минобороны РФ и мэра столицы Сергея Собянина, атака была самой массированной за все время. Всего сбито 74 БПЛА на подлете к Москве. Общее число дронов, перехваченных системами ПВО по атакованным регионам РФ, составляет 337 единиц. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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