Минобороны назвало атаку ВСУ на Россию самой массовой в 2025 году

В ночь на 11 марта российские силы ПВО сбили 337 украинских беспилотников, атакующих различные регионы России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, отметив, что это была самая масштабная атака дронов в 2025 году.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 337 украинских беспилотных летательных аппарата...» — написали в telegram-канале военного ведомства. Там добавили, что эта атака стала самой массовой в текущем году.
Из них 337 беспилотников 91 был сбит над Московской областью, 126 — над Курской, 38 — над Брянской, 25 — над Белгородской, 22 — над Рязанской, 10 — над Калужской, по восемь беспилотных аппаратов были уничтожены над территорией Липецкой и Орловской областей. Также шесть дронов ВСУ уничтожили над Воронежской областью и три — над Нижегородской.
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