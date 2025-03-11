Минобороны назвало атаку ВСУ на Россию самой массовой в 2025 году

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ВСУ провели самую массовую атаку на РФ в 2025 году
ВСУ провели самую массовую атаку на РФ в 2025 году Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 11 марта российские силы ПВО сбили 337 украинских беспилотников, атакующих различные регионы России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, отметив, что это была самая масштабная атака дронов в 2025 году.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 337 украинских беспилотных летательных аппарата...» — написали в telegram-канале военного ведомства. Там добавили, что эта атака стала самой массовой в текущем году.

Из них 337 беспилотников 91 был сбит над Московской областью, 126 — над Курской, 38 — над Брянской, 25 — над Белгородской, 22 — над Рязанской, 10 — над Калужской, по восемь беспилотных аппаратов были уничтожены над территорией Липецкой и Орловской областей. Также шесть дронов ВСУ уничтожили над Воронежской областью и три — над Нижегородской.

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В ночь на 11 марта российские силы ПВО сбили 337 украинских беспилотников, атакующих различные регионы России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, отметив, что это была самая масштабная атака дронов в 2025 году. «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 337 украинских беспилотных летательных аппарата...» — написали в telegram-канале военного ведомства. Там добавили, что эта атака стала самой массовой в текущем году. Из них 337 беспилотников 91 был сбит над Московской областью, 126 — над Курской, 38 — над Брянской, 25 — над Белгородской, 22 — над Рязанской, 10 — над Калужской, по восемь беспилотных аппаратов были уничтожены над территорией Липецкой и Орловской областей. Также шесть дронов ВСУ уничтожили над Воронежской областью и три — над Нижегородской.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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