Суд обязал пермское СМИ вернуть в бюджет 36 млн рублей

Краевой арбитраж поддержал позицию прокуратуры о признании недействительными семи контрактов. Они были заключены между Пермской городской Думой и ООО «Центр деловой информации» (издает пермскую газету Business Class). Теперь издателю придется вернуть в бюджет Перми 31 млн рублей и более 5 млн рублей процентов.
«Суд согласился с позицией надзорного ведомства. Ранее прокуратура настаивала на том, что данные контракты были заключены при наличии конфликта интересов в деятельности контрактного управляющего представительного органа», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало подробности резонансного дела. В качестве свидетеля на одном из заседаний выступил экс-глава пресс-службы Пермской городской думы Константин Шестаков. Во время заключения договоров он занимал пост контрактного управляющего.
Он сообщил, что контрактным поверенным он был лишь формально. Всю техдокументацию по контрактам готовила его подчиненная, а другими вопросами, связанными с расчетом их начальной стоимости и размещением уведомлений о закупках занимались другие подразделения думы.
Представителя прокуратуры на слушаниях тогда заинтересовали близкие отношения Шестакова с учредителем «Центра деловой информации» Светланой Мазановой. Она же является директором газеты Business Class. По мнению истца, именно из-за этого городская дума не имела права заключать с обществом контракты на освещение деятельности в СМИ.
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