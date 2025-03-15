В Госдуме объяснили, почему России невыгодно присоединение Беларуси

России и Беларуси не стоит спешить объединяться в одно государство, так как партнерские отношения с Минском выгодны Москве в период санкций. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Так прокомментировал выступление белорусского лидера Александра Лукашенко в Совете Федерации РФ, в ходе которого он призвал не спешить с окончательным объединением Москвы и Минска в одно государство. «В сегодняшних отношениях, когда мы находимся в санкционных баталиях, полезнее иметь два разных государства, иметь возможности использовать дружескую для нас Белоруссию», — сказал Чепа в беседе с «Ридусом».
По мнению Лукашенко, к окончательному объединению стран нужно двигаться постепенно. По его словам, присоединение Беларуси к России вряд ли произойдет в ближайшее время.
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