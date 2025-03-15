В Госдуме объяснили, почему России невыгодно присоединение Беларуси

Депутат Чепа: присоединение Беларуси к России невыгодно в период санкций
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат Чепа заявил, что РФ и Беларуси выгоднее оставаться дружественными странами, а не объединяться
Депутат Чепа заявил, что РФ и Беларуси выгоднее оставаться дружественными странами, а не объединяться Фото:

России и Беларуси не стоит спешить объединяться в одно государство, так как партнерские отношения с Минском выгодны Москве в период санкций. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Так прокомментировал выступление белорусского лидера Александра Лукашенко в Совете Федерации РФ, в ходе которого он призвал не спешить с окончательным объединением Москвы и Минска в одно государство. «В сегодняшних отношениях, когда мы находимся в санкционных баталиях, полезнее иметь два разных государства, иметь возможности использовать дружескую для нас Белоруссию», — сказал Чепа в беседе с «Ридусом».

По мнению Лукашенко, к окончательному объединению стран нужно двигаться постепенно. По его словам, присоединение Беларуси к России вряд ли произойдет в ближайшее время. 

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России и Беларуси не стоит спешить объединяться в одно государство, так как партнерские отношения с Минском выгодны Москве в период санкций. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так прокомментировал выступление белорусского лидера Александра Лукашенко в Совете Федерации РФ, в ходе которого он призвал не спешить с окончательным объединением Москвы и Минска в одно государство. «В сегодняшних отношениях, когда мы находимся в санкционных баталиях, полезнее иметь два разных государства, иметь возможности использовать дружескую для нас Белоруссию», — сказал Чепа в беседе с «Ридусом». По мнению Лукашенко, к окончательному объединению стран нужно двигаться постепенно. По его словам, присоединение Беларуси к России вряд ли произойдет в ближайшее время. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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