Пермские следователи СК разбираются в обстоятельствах гибели мужчины
В Березниках (Пермский край) нашли труп человека, выпавшего из окна многоэтажки на улице Геннадия Братчикова,12 ( ЖК «Любимов»). Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«Возле дома по улице Геннадия Братчикова,12 обнаружен труп мужчины. По словам очевидцев, человек выпал с балкона многоэтажки», — передает паблик «Город Березники» во «Вконтакте».
Корреспондент URA.RU обратился в Следственный комитет по Пермскому краю за комментарием. «Следователями СКР устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве.
Экстренные службы еще не подъехали к месту происшествия
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!