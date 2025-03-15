15 марта 2025
14 марта 2025

Житель Березников выпал из окна многоэтажки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермские следователи СК разбираются в обстоятельствах гибели мужчины
Пермские следователи СК разбираются в обстоятельствах гибели мужчины Фото:

В Березниках (Пермский край) нашли труп человека, выпавшего из окна многоэтажки на улице Геннадия Братчикова,12 ( ЖК «Любимов»). Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. 

«Возле дома по улице Геннадия Братчикова,12 обнаружен труп мужчины. По словам очевидцев, человек выпал с балкона многоэтажки», — передает паблик «Город Березники» во «Вконтакте».

Корреспондент URA.RU обратился в Следственный комитет по Пермскому краю за комментарием. «Следователями СКР устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве. 

Экстренные службы еще не подъехали к месту происшествия
Экстренные службы еще не подъехали к месту происшествия
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В Березниках (Пермский край) нашли труп человека, выпавшего из окна многоэтажки на улице Геннадия Братчикова,12 ( ЖК «Любимов»). Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.  «Возле дома по улице Геннадия Братчикова,12 обнаружен труп мужчины. По словам очевидцев, человек выпал с балкона многоэтажки», — передает паблик «Город Березники» во «Вконтакте». Корреспондент URA.RU обратился в Следственный комитет по Пермскому краю за комментарием. «Следователями СКР устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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