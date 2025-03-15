Авария на теплосетях в пермской Нытве устранена

В левобережной части Нытвы (Пермский край) завершены аварийные работы на теплосети. Отопление в домах появится через некоторое время, сообщает администрация Нытвенского муниципального округа.
«ООО „Газпром теплоэнерго Киров“ завершило аварийно-восстановительные работы на теплосети. Сейчас идет заполнение системы теплоносителем. Для этого нужно некоторое время», — сказано в сообщении, опубликованном на официальной странице администрации в соцсети «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что в левобережной части Нытвы из-за аварии на теплосетях часть домов и социальных объектов остались без отопления. Прокуратура инициировала проверку по факту отключения тепла в городе.
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