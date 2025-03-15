15 марта 2025

Авария на теплосетях в пермской Нытве устранена

© Служба новостей «URA.RU»
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Отопление в домах восстановится через некоторое время
Отопление в домах восстановится через некоторое время Фото:

В левобережной части Нытвы (Пермский край) завершены аварийные работы на теплосети. Отопление в домах появится через некоторое время, сообщает администрация Нытвенского муниципального округа.

«ООО „Газпром теплоэнерго Киров“ завершило аварийно-восстановительные работы на теплосети. Сейчас идет заполнение системы теплоносителем. Для этого нужно некоторое время», — сказано в сообщении, опубликованном на официальной странице администрации в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что в левобережной части Нытвы из-за аварии на теплосетях часть домов и социальных объектов остались без отопления. Прокуратура инициировала проверку по факту отключения тепла в городе.

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В левобережной части Нытвы (Пермский край) завершены аварийные работы на теплосети. Отопление в домах появится через некоторое время, сообщает администрация Нытвенского муниципального округа. «ООО „Газпром теплоэнерго Киров“ завершило аварийно-восстановительные работы на теплосети. Сейчас идет заполнение системы теплоносителем. Для этого нужно некоторое время», — сказано в сообщении, опубликованном на официальной странице администрации в соцсети «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что в левобережной части Нытвы из-за аварии на теплосетях часть домов и социальных объектов остались без отопления. Прокуратура инициировала проверку по факту отключения тепла в городе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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