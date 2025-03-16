16 марта 2025
15 марта 2025

Свердловскую область скует льдом: экстренное заявление спасателей

МЧС предупредило жителей Свердловской области о гололедице
© Служба новостей «URA.RU»
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Гололедица ожидается 16 и 17 марта
Гололедица ожидается 16 и 17 марта Фото:

В Свердловской области 16-го и 17 марта будет гололедица. Об этом сообщает МЧС.

«Вечером 16 марта, ночью и утром 17 марта местами на территории Свердловской области ожидаются гололедные явления, на дорогах гололедица», — говорится в рассылке ведомства, которая имеется в распоряжении URA.RU. Отмечается, что температура воздуха ночью опустится до -12 градусов.

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В Свердловской области 16-го и 17 марта будет гололедица. Об этом сообщает МЧС. «Вечером 16 марта, ночью и утром 17 марта местами на территории Свердловской области ожидаются гололедные явления, на дорогах гололедица», — говорится в рассылке ведомства, которая имеется в распоряжении URA.RU. Отмечается, что температура воздуха ночью опустится до -12 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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