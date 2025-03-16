Свердловскую область скует льдом: экстренное заявление спасателей

Гололедица ожидается 16 и 17 марта
В Свердловской области 16-го и 17 марта будет гололедица. Об этом сообщает МЧС.
«Вечером 16 марта, ночью и утром 17 марта местами на территории Свердловской области ожидаются гололедные явления, на дорогах гололедица», — говорится в рассылке ведомства, которая имеется в распоряжении URA.RU. Отмечается, что температура воздуха ночью опустится до -12 градусов.
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