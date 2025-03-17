17 марта 2025

В Свердловской области появился виртуальный «Бессмертный полк»

В Свердловской области запустили акцию виртуальный «Бессмертный полк»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Виртуальный Бессмертный полк» покажут в эфире ОТВ 9 мая
«Виртуальный Бессмертный полк» покажут в эфире ОТВ 9 мая Фото:

В Свердловской области запустили сбор фотографий для акции «Виртуальный Бессмертный полк». Снимки покажут в эфире ОТВ 9 мая. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. 

«Для участия в акции необходимо написать текст о своем герое войны на странице проекта — имя, звание, кем служил или работал. Затем прикрепить фото героя в размере не более 30 мегабайт и оставить свои контактные данные», — говорится в сообщении. 

В 2024 году акция «Бессмертный полк» транслировалась 9 мая на цифровых экранах. Памятные мероприятия начались ранним утром с возложения цветов к Вечному огню на Широкореченском мемориале.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области запустили сбор фотографий для акции «Виртуальный Бессмертный полк». Снимки покажут в эфире ОТВ 9 мая. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона.  «Для участия в акции необходимо написать текст о своем герое войны на странице проекта — имя, звание, кем служил или работал. Затем прикрепить фото героя в размере не более 30 мегабайт и оставить свои контактные данные», — говорится в сообщении.  В 2024 году акция «Бессмертный полк» транслировалась 9 мая на цифровых экранах. Памятные мероприятия начались ранним утром с возложения цветов к Вечному огню на Широкореченском мемориале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...