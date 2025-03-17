В Свердловской области появился виртуальный «Бессмертный полк»

В Свердловской области запустили сбор фотографий для акции «Виртуальный Бессмертный полк». Снимки покажут в эфире ОТВ 9 мая. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона.
«Для участия в акции необходимо написать текст о своем герое войны на странице проекта — имя, звание, кем служил или работал. Затем прикрепить фото героя в размере не более 30 мегабайт и оставить свои контактные данные», — говорится в сообщении.
В 2024 году акция «Бессмертный полк» транслировалась 9 мая на цифровых экранах. Памятные мероприятия начались ранним утром с возложения цветов к Вечному огню на Широкореченском мемориале.
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