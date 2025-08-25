Перед 1 сентября в Екатеринбурге перекопали набережную на Плотинке. Фото

На набережной в районе гимназии №9 меняют плитку
На набережной в районе гимназии №9 меняют плитку Фото:

В Екатеринбурге перед 1 сентября — началом нового учебного года — перекопали набережную на Плотинке со стороны гимназии №9 (улица Ленина, 33). На участке стоит забор. Рабочие меняют покрытие.

Согласно данным госзакупок, участок от проспекта Ленина до Набережной рабочей молодежи, 3, а также от гимназии №9 до Дома купца Севастьянова, собираются озеленить, установить там малые архитектурные формы, ливневки, систему видеонаблюдения. А также заменить покрытие, бортовой камень, ограждение. На работы выделено из бюджета города 127, 2 миллиона рублей. Завершить все должны 30 октября.

Ранее глава департамента благоустройства мэрии Екатеринбурга Тамара Благодаткова заявляла, что в городе к 15 октября должны отремонтировать 34 участка дорожной сети. Это то, что было запланировано сделать в 2025 году. 

