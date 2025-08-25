В Екатеринбурге перед 1 сентября — началом нового учебного года — перекопали набережную на Плотинке со стороны гимназии №9 (улица Ленина, 33). На участке стоит забор. Рабочие меняют покрытие.
Согласно данным госзакупок, участок от проспекта Ленина до Набережной рабочей молодежи, 3, а также от гимназии №9 до Дома купца Севастьянова, собираются озеленить, установить там малые архитектурные формы, ливневки, систему видеонаблюдения. А также заменить покрытие, бортовой камень, ограждение. На работы выделено из бюджета города 127, 2 миллиона рублей. Завершить все должны 30 октября.
Ранее глава департамента благоустройства мэрии Екатеринбурга Тамара Благодаткова заявляла, что в городе к 15 октября должны отремонтировать 34 участка дорожной сети. Это то, что было запланировано сделать в 2025 году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!