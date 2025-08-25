В екатеринбургской высотке обнаружили труп

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трагедия произошла на Уралмаше (архивное фото)
Трагедия произошла на Уралмаше (архивное фото) Фото:

Екатеринбуржцы обнаружили мертвого соседа на лестничной клетке на Уралмаше. Очевидцы вызвали медиков и врачей, сказал читатель URA.RU.

«В третьем подъезде лежит мертвый мужчина. На месте трагедии находятся родственники», — сообщил собеседник агентства.

По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу свердловского СУ СК. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбуржцы обнаружили мертвого соседа на лестничной клетке на Уралмаше. Очевидцы вызвали медиков и врачей, сказал читатель URA.RU. «В третьем подъезде лежит мертвый мужчина. На месте трагедии находятся родственники», — сообщил собеседник агентства. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу свердловского СУ СК. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...