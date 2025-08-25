В екатеринбургской высотке обнаружили труп

Трагедия произошла на Уралмаше (архивное фото)
Екатеринбуржцы обнаружили мертвого соседа на лестничной клетке на Уралмаше. Очевидцы вызвали медиков и врачей, сказал читатель URA.RU.
«В третьем подъезде лежит мертвый мужчина. На месте трагедии находятся родственники», — сообщил собеседник агентства.
По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу свердловского СУ СК. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!