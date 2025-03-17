17 марта 2025

В пермской школе «Флагман» сработала пожарная тревога. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Вызов оказался ложным
Вызов оказался ложным Фото:

В пермской школе «Флагман» на улице Мильчакова, 22 вновь прошла эвакуация учеников и педагогов. На видео, которое распространилось в соцсетях, школьник сообщает, что кто-то нажал на кнопку и сработала пожарная сигнализация.

К учебному заведению приехали пожарные. «Признаков горения не обнаружено. Вызов ложный», — прокомментировали ситуацию в краевом МЧС.

В марте 2025 года в школе «Флагман» неоднократно проходили эвакуации. URA.RU сообщало, что они были связаны со лжеминированиями.

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В пермской школе «Флагман» на улице Мильчакова, 22 вновь прошла эвакуация учеников и педагогов. На видео, которое распространилось в соцсетях, школьник сообщает, что кто-то нажал на кнопку и сработала пожарная сигнализация. К учебному заведению приехали пожарные. «Признаков горения не обнаружено. Вызов ложный», — прокомментировали ситуацию в краевом МЧС. В марте 2025 года в школе «Флагман» неоднократно проходили эвакуации. URA.RU сообщало, что они были связаны со лжеминированиями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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