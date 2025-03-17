Вызов оказался ложным
В пермской школе «Флагман» на улице Мильчакова, 22 вновь прошла эвакуация учеников и педагогов. На видео, которое распространилось в соцсетях, школьник сообщает, что кто-то нажал на кнопку и сработала пожарная сигнализация.
К учебному заведению приехали пожарные. «Признаков горения не обнаружено. Вызов ложный», — прокомментировали ситуацию в краевом МЧС.
В марте 2025 года в школе «Флагман» неоднократно проходили эвакуации. URA.RU сообщало, что они были связаны со лжеминированиями.
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