Стало известно, когда начнется ремонт в пермском УДС «Молот»

Капитальный ремонт универсального дворца спорта «Молот» планируется начать в мае 2025 года. Работа объекта будет приостановлена и начнется топка льда.
«Проектная документация на данные работы почти готова. Сейчас ведется ее финальная доработка», — рассказал на профильном комитете краевого Заксобрания гендиректор АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК) Юрий Аликин.
Зампред регионального правительства Андрей Алякринский напомнил, что еще два года назад «Молот» получил предписание пожарной инспекции. В нем было перечислено более сотни различных нарушений. На это необходимо финансирование в размере 185,9 млн рублей. При этом КРПК, в чьем ведении находится объект, располагает только 74 млн рублей. Оставшиеся 111,9 млн рублей в качестве субсидии выделят из краевой казны. Также ранее анонсировалось, что на капремонт «Молота» в бюджете региона предусмотрено 270 млн рублей.
В конце 2021 года УДС в собственность выкупила «Корпорация развития Пермского края». Через год объект передали под управление специально учрежденной для этого структуре ООО «Молот». На данный момент универсальный дворец спорта — это крупнейшая спортивная арена Прикамья. «Молот» является тренировочной и игровой базой для хоккейной команды с одноименным названием и баскетбольного клуба «Парма».
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