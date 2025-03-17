17 марта 2025

В суде ХМАО экс-чиновник, державший сына в заложниках, выступил с последним словом

Обвинение запросило срок экс-чиновнику из ХМАО, державшему в заложниках сына
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подсудимый на суде попросил прощения у пострадавших
Подсудимый на суде попросил прощения у пострадавших Фото:

В суде с последним словом выступил экс-чиновник из Нижневартовска Владимир Широков, который держал в заложниках сына и отстреливался от силовиков. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом процесса.

«Широков выступил с последним словом. Он пояснил суду, что совершил такой поступок из-за нервного срыва и попросил прощения у потерпевших», — рассказал инсайдер. Источник добавил, что до этого Широков примирился с супругой в рамках процесса, она не имеет к нему претензий.

Сторона обвинения запросила для подсудимого 15 лет лишения свободы. Приговор ожидается 20 марта.

Ранее перед судом выступила теща подозреваемого. Она дала зятю положительную характеристику и рассказала, что он добродушный и порядочный семьянин, но незадолго перед преступлением находился в подавленном состоянии из-за смерти близких родственников и тяжелого заболевания.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В суде с последним словом выступил экс-чиновник из Нижневартовска Владимир Широков, который держал в заложниках сына и отстреливался от силовиков. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом процесса. «Широков выступил с последним словом. Он пояснил суду, что совершил такой поступок из-за нервного срыва и попросил прощения у потерпевших», — рассказал инсайдер. Источник добавил, что до этого Широков примирился с супругой в рамках процесса, она не имеет к нему претензий. Сторона обвинения запросила для подсудимого 15 лет лишения свободы. Приговор ожидается 20 марта. Ранее перед судом выступила теща подозреваемого. Она дала зятю положительную характеристику и рассказала, что он добродушный и порядочный семьянин, но незадолго перед преступлением находился в подавленном состоянии из-за смерти близких родственников и тяжелого заболевания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...