В суде ХМАО экс-чиновник, державший сына в заложниках, выступил с последним словом

В суде с последним словом выступил экс-чиновник из Нижневартовска Владимир Широков, который держал в заложниках сына и отстреливался от силовиков. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом процесса.
«Широков выступил с последним словом. Он пояснил суду, что совершил такой поступок из-за нервного срыва и попросил прощения у потерпевших», — рассказал инсайдер. Источник добавил, что до этого Широков примирился с супругой в рамках процесса, она не имеет к нему претензий.
Сторона обвинения запросила для подсудимого 15 лет лишения свободы. Приговор ожидается 20 марта.
Ранее перед судом выступила теща подозреваемого. Она дала зятю положительную характеристику и рассказала, что он добродушный и порядочный семьянин, но незадолго перед преступлением находился в подавленном состоянии из-за смерти близких родственников и тяжелого заболевания.
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