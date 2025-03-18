18 марта 2025

Выяснилась причина смерти студента из Екатеринбурга

Учащийся ЕКТС скончался от передозировки
© Служба новостей «URA.RU»
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За несколько часов до смерти студент жаловался соседям в общежитии на самочувствие
За несколько часов до смерти студент жаловался соседям в общежитии на самочувствие Фото:

Предварительной причиной смерти 17-летнего студента Екатеринбургского колледжа транспортного строительства (ЕКТС) стала передозировка неизвестным веществом. Об этом URA.RU сообщил источник.

По его словам, парень в ночь на 18 марта почувствовал себя плохо, жаловался соседям по комнате в общежитии на самочувствие, но скорую вызывать не стал. Смерть наступила через несколько часов.

«У него нашли пакетик с белым порошком, предварительная причина [смерти] — передозировка. Установлено, что соседи тоже употребляли», — поделился собеседник.

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Предварительной причиной смерти 17-летнего студента Екатеринбургского колледжа транспортного строительства (ЕКТС) стала передозировка неизвестным веществом. Об этом URA.RU сообщил источник. По его словам, парень в ночь на 18 марта почувствовал себя плохо, жаловался соседям по комнате в общежитии на самочувствие, но скорую вызывать не стал. Смерть наступила через несколько часов. «У него нашли пакетик с белым порошком, предварительная причина [смерти] — передозировка. Установлено, что соседи тоже употребляли», — поделился собеседник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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