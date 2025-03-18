Выяснилась причина смерти студента из Екатеринбурга

За несколько часов до смерти студент жаловался соседям в общежитии на самочувствие
Предварительной причиной смерти 17-летнего студента Екатеринбургского колледжа транспортного строительства (ЕКТС) стала передозировка неизвестным веществом. Об этом URA.RU сообщил источник.
По его словам, парень в ночь на 18 марта почувствовал себя плохо, жаловался соседям по комнате в общежитии на самочувствие, но скорую вызывать не стал. Смерть наступила через несколько часов.
«У него нашли пакетик с белым порошком, предварительная причина [смерти] — передозировка. Установлено, что соседи тоже употребляли», — поделился собеседник.
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