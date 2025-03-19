В российском регионе произошло массовое ДТП с участием 100 машин

В Архангельской области около 100 автомобилей оказалось в зоне массовой аварии
© Служба новостей «URA.RU»
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Повреждения получили 30 авто
Повреждения получили 30 авто Фото:

На трассе в Архангельской области произошло массовое ДТП, пострадали 30 автомобилей, всего на участке находятся около 100 транспортных средств. Об этом сообщили в УМВД России по региону. 

«На данном участке находится около 100 автомобилей. Механические повреждения получили более 30 автомобилей», — передает УМВД России по Архангельской области в своем telegram-канале. 

В ведомстве уточнили, что двое пострадавших госпитализированы, еще двоим оказана медицинская помощь на месте. На трассе временно перекрыто движение.

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На трассе в Архангельской области произошло массовое ДТП, пострадали 30 автомобилей, всего на участке находятся около 100 транспортных средств. Об этом сообщили в УМВД России по региону.  «На данном участке находится около 100 автомобилей. Механические повреждения получили более 30 автомобилей», — передает УМВД России по Архангельской области в своем telegram-канале.  В ведомстве уточнили, что двое пострадавших госпитализированы, еще двоим оказана медицинская помощь на месте. На трассе временно перекрыто движение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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