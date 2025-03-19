В российском регионе произошло массовое ДТП с участием 100 машин

На трассе в Архангельской области произошло массовое ДТП, пострадали 30 автомобилей, всего на участке находятся около 100 транспортных средств. Об этом сообщили в УМВД России по региону.
«На данном участке находится около 100 автомобилей. Механические повреждения получили более 30 автомобилей», — передает УМВД России по Архангельской области в своем telegram-канале.
В ведомстве уточнили, что двое пострадавших госпитализированы, еще двоим оказана медицинская помощь на месте. На трассе временно перекрыто движение.
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