В Перми в поликлинике на улице Братьев Игнатовых эвакуировали посетителей. В сети распространилось видео, на котором слышны звуки сирены и просьба всех покинуть помещение. При этом в региональном отделении МЧС сообщили, что поводов для беспокойства нет.
«В медучреждении случилось короткое замыкание без горения. Поводов для беспокойства нет», — сообщает региональное МЧС.
20 марта в Перми также поступило сообщение о минировании парковки Пермского колледжа транспорта и сервиса. URA.RU сообщало, что учащихся не выпускали на улицу. На месте работали сотрудники ГБР, полиции, росгвардейцы и реанимационная бригада. Территорию проверили, взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили.
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