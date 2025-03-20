В Перми эвакуировали пациентов поликлиники из-за пожарной тревоги. Видео

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В больнице произошло короткое замыкание
В больнице произошло короткое замыкание Фото:

В Перми в поликлинике на улице Братьев Игнатовых эвакуировали посетителей. В сети распространилось видео, на котором слышны звуки сирены и просьба всех покинуть помещение. При этом в региональном отделении МЧС сообщили, что поводов для беспокойства нет. 

«В медучреждении случилось короткое замыкание без горения. Поводов для беспокойства нет», — сообщает региональное МЧС.

20 марта в Перми также поступило сообщение о минировании парковки Пермского колледжа транспорта и сервиса. URA.RU сообщало, что учащихся не выпускали на улицу. На месте работали сотрудники ГБР, полиции, росгвардейцы и реанимационная бригада. Территорию проверили, взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили. 

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В Перми в поликлинике на улице Братьев Игнатовых эвакуировали посетителей. В сети распространилось видео, на котором слышны звуки сирены и просьба всех покинуть помещение. При этом в региональном отделении МЧС сообщили, что поводов для беспокойства нет.  «В медучреждении случилось короткое замыкание без горения. Поводов для беспокойства нет», — сообщает региональное МЧС. 20 марта в Перми также поступило сообщение о минировании парковки Пермского колледжа транспорта и сервиса. URA.RU сообщало, что учащихся не выпускали на улицу. На месте работали сотрудники ГБР, полиции, росгвардейцы и реанимационная бригада. Территорию проверили, взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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