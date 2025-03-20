В Челябинской области снижается кадровый голод

В Челябинской области несколько снизился кадровый голод — количество вакансий снизилось до 33 тысяч. Об этом сообщил начальник Главного управления по труду и занятости населения региона Александр Шегуров в ходе онлайн-конференции, организованной медиахолдингом «Гранада Пресс».
«За два года общая безработица в регионе снизилась 52 до 31 тысяч человек, в данный момент зарегистрировано 6.9 тысяч безработных, при этом вакансий более 33 тысяч. Снова прослеживается кадровый голод на рынке труда, однако эта цифра меньше, чем ранее — прежде доходило до цифры более 40 тысяч вакансий», — пояснил Шегуров.
Сотрудники челябинских компаний потеряли страх остаться без работы, при этом лучше всего настрой у специалистов молодого поколения. Как URA.RU заявили в пресс-службе платформы HeadHunter, жителям региона стало комфортно на рынке труда.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».