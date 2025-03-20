20 марта 2025

В Челябинской области снижается кадровый голод

© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе понижается количество соискателей и вакансий
В регионе понижается количество соискателей и вакансий Фото:

В Челябинской области несколько снизился кадровый голод — количество вакансий снизилось до 33 тысяч. Об этом сообщил начальник Главного управления по труду и занятости населения региона Александр Шегуров в ходе онлайн-конференции, организованной медиахолдингом «Гранада Пресс».

«За два года общая безработица в регионе снизилась 52 до 31 тысяч человек, в данный момент зарегистрировано 6.9 тысяч безработных, при этом вакансий более 33 тысяч. Снова прослеживается кадровый голод на рынке труда, однако эта цифра меньше, чем ранее — прежде доходило до цифры более 40 тысяч вакансий», — пояснил Шегуров.

Сотрудники челябинских компаний потеряли страх остаться без работы, при этом лучше всего настрой у специалистов молодого поколения. Как URA.RU заявили в пресс-службе платформы HeadHunter, жителям региона стало комфортно на рынке труда.

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В Челябинской области несколько снизился кадровый голод — количество вакансий снизилось до 33 тысяч. Об этом сообщил начальник Главного управления по труду и занятости населения региона Александр Шегуров в ходе онлайн-конференции, организованной медиахолдингом «Гранада Пресс». «За два года общая безработица в регионе снизилась 52 до 31 тысяч человек, в данный момент зарегистрировано 6.9 тысяч безработных, при этом вакансий более 33 тысяч. Снова прослеживается кадровый голод на рынке труда, однако эта цифра меньше, чем ранее — прежде доходило до цифры более 40 тысяч вакансий», — пояснил Шегуров. Сотрудники челябинских компаний потеряли страх остаться без работы, при этом лучше всего настрой у специалистов молодого поколения. Как URA.RU заявили в пресс-службе платформы HeadHunter, жителям региона стало комфортно на рынке труда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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