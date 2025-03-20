20 марта 2025

Вахтовик из Пермского края отсудил полмиллиона рублей зарплаты

Госинспекция: вахтовику из Пермского края не заплатили 540 тысяч рублей зарплаты
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Он работал в Якутии водителем
Он работал в Якутии водителем Фото:

Кунгурский городской суд заочно постановил взыскать с ООО «ГК Энергоцентр» в пользу местного жителя более 540 тысяч рублей. Эта сумма включает невыплаченную ему в срок зарплату, а также компенсацию за просрочку.

«Два года назад житель Кунгура уехал в Якутию на вахту. 78 дней он работал водителем грузовика в городе Мирный. После увольнения он обратился в прокуратуру, где заявил, что его трудовые права нарушили», —сообщает Госинспекция по труду в Пермском крае в своем telegram-канале.

Надзорный орган провел проверку, в ходе которой вскрылись факты задержки зарплат, неоплаченных сверхурочных, отсутствия выходных и невыплата окончательного расчета при увольнении.

Компания и ее руководитель оштрафованы. Для получения невыплаченной зарплаты работник подал иск в суд и выиграл дело.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кунгурский городской суд заочно постановил взыскать с ООО «ГК Энергоцентр» в пользу местного жителя более 540 тысяч рублей. Эта сумма включает невыплаченную ему в срок зарплату, а также компенсацию за просрочку. «Два года назад житель Кунгура уехал в Якутию на вахту. 78 дней он работал водителем грузовика в городе Мирный. После увольнения он обратился в прокуратуру, где заявил, что его трудовые права нарушили», —сообщает Госинспекция по труду в Пермском крае в своем telegram-канале. Надзорный орган провел проверку, в ходе которой вскрылись факты задержки зарплат, неоплаченных сверхурочных, отсутствия выходных и невыплата окончательного расчета при увольнении. Компания и ее руководитель оштрафованы. Для получения невыплаченной зарплаты работник подал иск в суд и выиграл дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...