Вахтовик из Пермского края отсудил полмиллиона рублей зарплаты

Кунгурский городской суд заочно постановил взыскать с ООО «ГК Энергоцентр» в пользу местного жителя более 540 тысяч рублей. Эта сумма включает невыплаченную ему в срок зарплату, а также компенсацию за просрочку.
«Два года назад житель Кунгура уехал в Якутию на вахту. 78 дней он работал водителем грузовика в городе Мирный. После увольнения он обратился в прокуратуру, где заявил, что его трудовые права нарушили», —сообщает Госинспекция по труду в Пермском крае в своем telegram-канале.
Надзорный орган провел проверку, в ходе которой вскрылись факты задержки зарплат, неоплаченных сверхурочных, отсутствия выходных и невыплата окончательного расчета при увольнении.
Компания и ее руководитель оштрафованы. Для получения невыплаченной зарплаты работник подал иск в суд и выиграл дело.
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