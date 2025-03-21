Президент Литвы Науседа выразил готовность отправить войска на Украину

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Литва планирует направить миротворцев на Украину после режима прекращения огня
Литва планирует направить миротворцев на Украину после режима прекращения огня Фото:

Литва готова отправить войска на Украину для поддержки, но это решение должно быть согласовано с другими странами проукраинской коалиции. Об этом он заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью Bloomberg. 

«Моя страна готова оказать [Украине] необходимую поддержку. Мы говорим о вполне конкретной численности нашего военного контингента», — сказал Науседа журналистам. Он также добавил, что остальные европейские страны также должны взять на себя обязательства по украинской поддержке.

Европа активно обсуждает отправку миротворцев на Украину с начала 2025 года. Соответствующие тезисы усилились после того, как новоиспеченный президент США Дональд Трамп начал работу по разрешению украинского конфликта. За это время лидеры США и РФ провели два созвана для обсуждения потенциального мира на Украине.

Недавно стороны конфликта договорились не обстреливать энергообъекты друг друга, однако затем в Кремле и МИД РФ подчеркнули, что Киев нарушил соглашения. В Европе, тем временем, продолжают думать над отправкой своих военных. За это активно выступают Великобритания и Франция. 

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Литва готова отправить войска на Украину для поддержки, но это решение должно быть согласовано с другими странами проукраинской коалиции. Об этом он заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью Bloomberg.  «Моя страна готова оказать [Украине] необходимую поддержку. Мы говорим о вполне конкретной численности нашего военного контингента», — сказал Науседа журналистам. Он также добавил, что остальные европейские страны также должны взять на себя обязательства по украинской поддержке. Европа активно обсуждает отправку миротворцев на Украину с начала 2025 года. Соответствующие тезисы усилились после того, как новоиспеченный президент США Дональд Трамп начал работу по разрешению украинского конфликта. За это время лидеры США и РФ провели два созвана для обсуждения потенциального мира на Украине. Недавно стороны конфликта договорились не обстреливать энергообъекты друг друга, однако затем в Кремле и МИД РФ подчеркнули, что Киев нарушил соглашения. В Европе, тем временем, продолжают думать над отправкой своих военных. За это активно выступают Великобритания и Франция. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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