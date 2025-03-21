Президент Литвы Науседа выразил готовность отправить войска на Украину

Литва готова отправить войска на Украину для поддержки, но это решение должно быть согласовано с другими странами проукраинской коалиции. Об этом он заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью Bloomberg.
«Моя страна готова оказать [Украине] необходимую поддержку. Мы говорим о вполне конкретной численности нашего военного контингента», — сказал Науседа журналистам. Он также добавил, что остальные европейские страны также должны взять на себя обязательства по украинской поддержке.
Европа активно обсуждает отправку миротворцев на Украину с начала 2025 года. Соответствующие тезисы усилились после того, как новоиспеченный президент США Дональд Трамп начал работу по разрешению украинского конфликта. За это время лидеры США и РФ провели два созвана для обсуждения потенциального мира на Украине.
Недавно стороны конфликта договорились не обстреливать энергообъекты друг друга, однако затем в Кремле и МИД РФ подчеркнули, что Киев нарушил соглашения. В Европе, тем временем, продолжают думать над отправкой своих военных. За это активно выступают Великобритания и Франция.
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