Мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев посетил будущих рожениц в центре поддержки семьи, материнства и детства. Об этом градоначальник сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Познакомился с деятельностью замечательной некоммерческой организации — Центр поддержки семьи, материнства и детства. Увлеченные своим делом тагильчанки помогают будущим родителям подготовиться к появлению малыша на свет и предоставляют множество полезных ресурсов», — написал Пинаев.
По его словам, в центре есть школа для молодых родителей, в которой раздают советы врачи, психологи и другие специалисты. Помещение организация получила за счет муниципальной субсидии.
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