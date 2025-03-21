21 марта 2025

Мэр Нижнего Тагила познакомился с будущими роженицами. Видео

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Владислав Пинаев считает, что тагильчанки увлечены делом
Владислав Пинаев считает, что тагильчанки увлечены делом Фото:

Мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев посетил будущих рожениц в центре поддержки семьи, материнства и детства. Об этом градоначальник сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Познакомился с деятельностью замечательной некоммерческой организации — Центр поддержки семьи, материнства и детства. Увлеченные своим делом тагильчанки помогают будущим родителям подготовиться к появлению малыша на свет и предоставляют множество полезных ресурсов», — написал Пинаев.

По его словам, в центре есть школа для молодых родителей, в которой раздают советы врачи, психологи и другие специалисты. Помещение организация получила за счет муниципальной субсидии.

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Мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев посетил будущих рожениц в центре поддержки семьи, материнства и детства. Об этом градоначальник сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Познакомился с деятельностью замечательной некоммерческой организации — Центр поддержки семьи, материнства и детства. Увлеченные своим делом тагильчанки помогают будущим родителям подготовиться к появлению малыша на свет и предоставляют множество полезных ресурсов», — написал Пинаев. По его словам, в центре есть школа для молодых родителей, в которой раздают советы врачи, психологи и другие специалисты. Помещение организация получила за счет муниципальной субсидии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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