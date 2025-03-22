Жительнице Прикамья Дарье Абакумовой выдали причитающееся ей по закону жилье после обращения в приемную главы Следкома России Александра Бастрыкина. Девушка с 2009 года воспитывалась в приемной семье, объяснила пресс-служба ведомства.
«Дежурный оператор уточнил у девушки детали, сформировал обращение и оперативно передал его в СУ СКР по Пермскому краю. Благодаря оперативному вмешательству сотрудников краевого управления и контролю со стороны руководства ведомства, вопрос был решен в кратчайшие сроки. Дарья Абакумова наконец получила долгожданное жилье, о котором так долго мечтала», — написано в telegram-канале СКР,
В своем обращении на видео девушка выразила благодарность за помощь в решении жилищного вопроса. Она отметила, что без вмешательства следователей справедливости было бы добиться крайне сложно.
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