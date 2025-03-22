22 марта 2025
21 марта 2025

Пермячка получила долгожданное жилье после обращения к Бастрыкину. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермячка по закону она имела право получить собственное жилье после достижения совершеннолетия
Пермячка по закону она имела право получить собственное жилье после достижения совершеннолетия Фото:

Жительнице Прикамья Дарье Абакумовой выдали причитающееся ей по закону жилье после обращения в приемную главы Следкома России Александра Бастрыкина. Девушка с 2009 года воспитывалась в приемной семье, объяснила пресс-служба ведомства.

«Дежурный оператор уточнил у девушки детали, сформировал обращение и оперативно передал его в СУ СКР по Пермскому краю. Благодаря оперативному вмешательству сотрудников краевого управления и контролю со стороны руководства ведомства, вопрос был решен в кратчайшие сроки. Дарья Абакумова наконец получила долгожданное жилье, о котором так долго мечтала», — написано в telegram-канале СКР,

В своем обращении на видео девушка выразила благодарность за помощь в решении жилищного вопроса. Она отметила, что без вмешательства следователей справедливости было бы добиться крайне сложно.

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Жительнице Прикамья Дарье Абакумовой выдали причитающееся ей по закону жилье после обращения в приемную главы Следкома России Александра Бастрыкина. Девушка с 2009 года воспитывалась в приемной семье, объяснила пресс-служба ведомства. «Дежурный оператор уточнил у девушки детали, сформировал обращение и оперативно передал его в СУ СКР по Пермскому краю. Благодаря оперативному вмешательству сотрудников краевого управления и контролю со стороны руководства ведомства, вопрос был решен в кратчайшие сроки. Дарья Абакумова наконец получила долгожданное жилье, о котором так долго мечтала», — написано в telegram-канале СКР, В своем обращении на видео девушка выразила благодарность за помощь в решении жилищного вопроса. Она отметила, что без вмешательства следователей справедливости было бы добиться крайне сложно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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