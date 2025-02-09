«Известия» рассказали, как оборонный завод обирал сотрудников

«Известия»: менеджеры Климовского патронного завода обирали работников
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Клипарт. Екатеринбург, кошелек, портмоне, деньги, рубли
У рабочих оборонного завода в Подольске вымогали деньги Фото:

Бывший заместитель генерального директора Климовского патронного завода Алексей Гарин, расположенного в Подмосковье, и главный электрик предприятия Иван Легков подозреваются в вымогательстве денег у своих сотрудников. При этом они угрожали увольнением тем, кто отказывался выполнять их требования. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

«Сообщники вынуждали находящихся у них в подчинении работников предприятия отдавать им существенную часть заработка под угрозой увольнения и создания возможных трудностей на работе, — передает слова источника газета «Известия». Следственные органы возбудили уголовное дело против Гарина и Легкова за вымогательство денег у сварщиков за сверхурочные работы. Гарин был арестован, а Легков оставлен на свободе под подписку о невыезде.

В сентябре 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 63,4% акций ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ) передаются в собственность госкорпорации «Ростех». Соответствующий указ был опубликован на портале официальных правовых актов.

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Бывший заместитель генерального директора Климовского патронного завода Алексей Гарин, расположенного в Подмосковье, и главный электрик предприятия Иван Легков подозреваются в вымогательстве денег у своих сотрудников. При этом они угрожали увольнением тем, кто отказывался выполнять их требования. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах. «Сообщники вынуждали находящихся у них в подчинении работников предприятия отдавать им существенную часть заработка под угрозой увольнения и создания возможных трудностей на работе, — передает слова источника газета «Известия». Следственные органы возбудили уголовное дело против Гарина и Легкова за вымогательство денег у сварщиков за сверхурочные работы. Гарин был арестован, а Легков оставлен на свободе под подписку о невыезде. В сентябре 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 63,4% акций ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ) передаются в собственность госкорпорации «Ростех». Соответствующий указ был опубликован на портале официальных правовых актов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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