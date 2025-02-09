«Известия» рассказали, как оборонный завод обирал сотрудников

«Известия»: менеджеры Климовского патронного завода обирали работников

09 февраля 2025 в 10:49 Размер текста - 17 +

У рабочих оборонного завода в Подольске вымогали деньги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший заместитель генерального директора Климовского патронного завода Алексей Гарин, расположенного в Подмосковье, и главный электрик предприятия Иван Легков подозреваются в вымогательстве денег у своих сотрудников. При этом они угрожали увольнением тем, кто отказывался выполнять их требования. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах. «Сообщники вынуждали находящихся у них в подчинении работников предприятия отдавать им существенную часть заработка под угрозой увольнения и создания возможных трудностей на работе, — передает слова источника газета «Известия». Следственные органы возбудили уголовное дело против Гарина и Легкова за вымогательство денег у сварщиков за сверхурочные работы. Гарин был арестован, а Легков оставлен на свободе под подписку о невыезде. В сентябре 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 63,4% акций ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ) передаются в собственность госкорпорации «Ростех». Соответствующий указ был опубликован на портале официальных правовых актов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший заместитель генерального директора Климовского патронного завода Алексей Гарин, расположенного в Подмосковье, и главный электрик предприятия Иван Легков подозреваются в вымогательстве денег у своих сотрудников. При этом они угрожали увольнением тем, кто отказывался выполнять их требования. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах. «Сообщники вынуждали находящихся у них в подчинении работников предприятия отдавать им существенную часть заработка под угрозой увольнения и создания возможных трудностей на работе, — передает слова источника газета «Известия». Следственные органы возбудили уголовное дело против Гарина и Легкова за вымогательство денег у сварщиков за сверхурочные работы. Гарин был арестован, а Легков оставлен на свободе под подписку о невыезде. В сентябре 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 63,4% акций ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ) передаются в собственность госкорпорации «Ростех». Соответствующий указ был опубликован на портале официальных правовых актов.