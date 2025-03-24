WSJ: новые пошлины США могут отразиться на России

С начала апреля 2025 года США планируют ввести новые тарифы на импорт, причем Россия может оказаться среди тех государств, на которые будут распространяться эти экономические ограничения. Об этом сообщает издание Wall Street Journal.
По данным в материале, под руководством президента США Дональда Трампа планируется введение так называемых «взаимных пошлин», которые коснутся стран с значительными торговыми дисбалансами по отношению к США. В список потенциально затронутых стран входят не только члены группы G20, но и Австралия, Япония, Южная Корея, Евросоюз, Индия, Мексика, Россия, Бразилия, Канада, Китай, Вьетнам и другие.
«Эти страны составляют основную часть внешней торговли США и окажутся особенно подвержены новым тарифам», — заявили представители Белого дома для газеты. Они подчеркнули, что эти государства играют важную роль в международной торговле США и, таким образом, особенно уязвимы перед предстоящими нововведениями в тарифной политике.
Также стало известно, что введение пошлин будет происходить выборочно и не охватит все страны и сектора одновременно. В качестве основного критерия выступит список из пятнадцати «проблемных» стран, составленный Минфином США. Однако окончательные решения могут быть скорректированы. Планы по введению пошлин на определенные отрасли, такие как автомобилестроение, фармацевтика и производство полупроводников, скорее всего будут отложены, несмотря на первоначальные заявления о готовности применить данные меры уже со 2 апреля. Ситуация с пошлинами против Канады и Мексики также остается неопределенной.
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