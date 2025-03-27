«Террористы ликвидированы»: в ходе учений силовики предотвратили захват ТРК в Златоусте. Фото, видео

В Златоусте прошли масштабные учения силовиков со стрельбой и взрывами

28 марта 2025 в 11:05 Размер текста - 17 +

Силовики отработали действия при угрозе терроризма Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В конце февраля в Златоусте (Челябинская область) прошли масштабные учения силовиков. По их результатам террористы, якобы захватившие ТРК «Тарелка», были уничтожены. Ход учений — в материале URA.RU. ТРК «Тарелка» захвачен По сценарию, группа вооруженных террористов подъезжает к ТРК «Тарелка». Трое — заходят внутрь и открывают беспорядочный огонь по охранникам и посетителям. Еще один (водитель) скрывается. В ТРК нажимают тревожную кнопку, к зданию стягиваются силовики. Первая стычка с захватчиками Первыми к месту приезжает дежурный наряд полиции. Террористы видят их и вступают в перестрелку. После непродолжительного боя двое из злоумышленников скрываются, один же возвращается в здание. «Всем лежать! Это захват!» Вернувшись в здание, террорист взял в заложники посетителей кинотеатра. Около 50 человек оказались захвачены. К тому моменту территория ТРК «Тарелка» уже была оцеплена, к месту стянулись все экстренные и силовые структуры. Штурм Переговоры с террористом дали результат: он отпустил нескольких заложников. Далее было принято решение идти на штурм. В операции по освобождению заложников участвовали бойцы спецподразделений ФСБ и ОМОН. Они попали в здание, прошли к кинотеатру и ликвидировали террориста. После эвакуировали заложников. А тем временем… После перестрелки с дежурным нарядом полиции двое террористов встретились с соучастником (водителем). Они попытались скрыться. Но путь из города уже был перекрыт, им пришлось укрыться в одном из заброшенных зданий. Но силовики нашли их и там. Началась перестрелка. Triple Kill! Один из террористов укрылся в сарае. Его ликвидировали выстрелом из гранатомета. Двое оставшихся вели огонь из окон здания. К тому моменту заброшку уже окружили. Бойцы ОМОН обошли дом с леса. Оставшиеся преступники были также ликвидированы выстрелом из гранатомета. Прибывшие к месту пожарные бригады справились с возгоранием. После сотрудники регионального следкома приступили к изучению обстоятельств произошедшего. В несколько этапов Учения проходили в несколько этапов. Последний завершился 28 марта. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, в процессе отрабатывалось межведомственное взаимодействие по информированию при террористической угрозе и действиям сил и средств оперативного штаба, выделенных для проведения контртеррористической операции. В учениях принимали участие УФСБ по Челябинской области, региональные структуры Пограничной службы ФСБ, МВД, СК, МЧС, ФСИН, ФСО, Росгвардии, ЮУ ЛУ МВД на транспорте, а также антитеррористическая комиссия области. Руководит учениями начальник УФСБ России по Челябинской области генерал-лейтенант Дмитрий Иванов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В конце февраля в Златоусте (Челябинская область) прошли масштабные учения силовиков. По их результатам террористы, якобы захватившие ТРК «Тарелка», были уничтожены. Ход учений — в материале URA.RU. По сценарию, группа вооруженных террористов подъезжает к ТРК «Тарелка». Трое — заходят внутрь и открывают беспорядочный огонь по охранникам и посетителям. Еще один (водитель) скрывается. В ТРК нажимают тревожную кнопку, к зданию стягиваются силовики. Первыми к месту приезжает дежурный наряд полиции. Террористы видят их и вступают в перестрелку. После непродолжительного боя двое из злоумышленников скрываются, один же возвращается в здание. Вернувшись в здание, террорист взял в заложники посетителей кинотеатра. Около 50 человек оказались захвачены. К тому моменту территория ТРК «Тарелка» уже была оцеплена, к месту стянулись все экстренные и силовые структуры. Переговоры с террористом дали результат: он отпустил нескольких заложников. Далее было принято решение идти на штурм. В операции по освобождению заложников участвовали бойцы спецподразделений ФСБ и ОМОН. Они попали в здание, прошли к кинотеатру и ликвидировали террориста. После эвакуировали заложников. После перестрелки с дежурным нарядом полиции двое террористов встретились с соучастником (водителем). Они попытались скрыться. Но путь из города уже был перекрыт, им пришлось укрыться в одном из заброшенных зданий. Но силовики нашли их и там. Началась перестрелка. Один из террористов укрылся в сарае. Его ликвидировали выстрелом из гранатомета. Двое оставшихся вели огонь из окон здания. К тому моменту заброшку уже окружили. Бойцы ОМОН обошли дом с леса. Оставшиеся преступники были также ликвидированы выстрелом из гранатомета. Прибывшие к месту пожарные бригады справились с возгоранием. После сотрудники регионального следкома приступили к изучению обстоятельств произошедшего. Учения проходили в несколько этапов. Последний завершился 28 марта. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, в процессе отрабатывалось межведомственное взаимодействие по информированию при террористической угрозе и действиям сил и средств оперативного штаба, выделенных для проведения контртеррористической операции. В учениях принимали участие УФСБ по Челябинской области, региональные структуры Пограничной службы ФСБ, МВД, СК, МЧС, ФСИН, ФСО, Росгвардии, ЮУ ЛУ МВД на транспорте, а также антитеррористическая комиссия области. Руководит учениями начальник УФСБ России по Челябинской области генерал-лейтенант Дмитрий Иванов