В лесах под Златоустом и Миассом запретят жечь костры и мыть машины

Вокруг нацпарка «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) запретят создавать новые места складирования мусора, жечь костры в пожароопасный период и мыть транспорт на берегах водоемов. Как следует из проекта приказа Минприроды РФ, ширина охранной зоны составит километр от границы парка.
«Планируемая охранная зона напарка „Таганай“ создается на прилегающих к территории парка земельных участках в Златоустовском, Кусинском, Кыштымском и Миасском муниципальных образованиях. Площадь составляет 24,813 тысячи га, ширина — не менее одного км», — значится в пояснительной записке к приказу (имеется в распоряжении URA.RU).
В ведомстве отметили, что охранная зона располагается на землях разных назначений. Среди них — лесной фонд, участки сельхозназначения, транспорта, связи, промышленности, населенных пунктов. Указана также территория Аршинского заказника. В границы зоны попадут два питьевых водохранилища с плотинами, 10 больших и малых рек. Причем, на пяти охотничьих угодьях ведется промысловая охота. Граждане на описанной территории ведут личные подсобные хозяйства, содержат животных и пчел.
«Более 15-ти садовых товариществ являются в летний период источниками повышенной антропогенной нагрузки. Оттуда на территорию нацпарка направляется неконтролируемый поток посетителей. Ведутся незаконные рубки древесно-кустарниковой растительности, вытаптывание лесной подстилки, организация незаконных мест отдыха, захламление бытовыми отходами, риски возникновения лесных пожаров», — констатировали составители документа.
Они заметили, что с автодорог граждане заезжают в нацпарк, где образуют незаконные автостоянки и места отдыха, некоторые занимаются браконьерством. Угрозу лесных пожаров представляет и железнодорожная сеть. При этом промышленное загрязнение дают бывший Ахтинский карьер и хвостохранилище в Магнитке. Как и другие предприятия индустриальных центров территории.
В Москве перечислили запреты, которые будут налагаться. В охранной зоне, кроме названных ограничений, нельзя будет вести разведку и добычу полезных ископаемых, палить траву в сельскохозяйственных целях. В минприроды уверены, что запреты никак не отразятся на хозяйственной деятельности и финансового ущерба не принесут.
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