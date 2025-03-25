Полиция нашла тех, кто избил пенсионера в Златоусте

Полиция Златоуста (Челябинская область) нашла участников избиения пенсионера. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по региону, решается вопрос с возбуждением административного дела.
«Сотрудники полиции опросили пострадавшего 1957 года рождения и установили других участников инцидента. В поле зрения правоохранительных органов оказались двое местных жителей, 1977 и 1988 годов рождения», — заявили полицейские.
По предварительной информации, конфликт произошел из-за парковочного места во дворе многоэтажки. В ходе инцидента пострадавшему пенсионеру нанесли физические травмы, включая ожог роговицы глаз и ушибы мягких тканей лица. Событие получило широкое освещение в социальных сетях после того, как в интернете появилась видеозапись конфликта.
На данный момент правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах происшествия. Стражи правопорядка рассматривают применение статьи Кодекса об административных правонарушениях РФ, предусматривающей ответственность за побои.
По данным URA.RU, в избиении приняли участие братья Ворона, Владимир и Дмитрий. Один из них возглавляет отдел техконтроля Златоустовского метзавода, другой работает в прокатном цехе № 1 предприятия. Информагентство направило запрос в пресс-службу предприятия, чтобы получить комментарий по данному обстоятельству. Ответ будет опубликован по мере поступления.
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