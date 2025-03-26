Мишустин в отчете в Госдуме отметил челябинских роботов и образование

В Челябинске введено в эксплуатацию первое в стране производство универсальных промышленных роботов-манипуляторов и для поддержки направления с января запущен нацпроект «Средства производства и автоматизации». Также Челябинская область входит в число регионов России, где лучше всего развивается образование и наука. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«В 2024 году в Челябинске запущено первое в стране крупное производство универсальных промышленных роботов-манипуляторов. Чтобы обеспечить системную поддержку этого направления, с января запустили национальный проект технологического лидерства „Средства производства и автоматизации“», — отметил Мишустин во время ежегодного отчета правительства перед депутатами Госдумы. Трансляция мероприятия идет в эфире телеканала «Россия 24».
Базовая отрасль для всей промышленности — станкоинструментальная. Роботы-манипуляторы способны обслуживать токарные и фрезерные станки, загружать прессы для горячей штамповки на кузнечном производстве. Мишустин также упомянул в отчете Челябинскую область среди нескольких регионов России, где лучше всего развивается образование и наука.
Правительство РФ 26 марта представляет ежегодный отчет о своей деятельности за 2024 год перед депутатами Госдумы РФ. Подготовка к дискуссии велась на протяжении нескольких недель. Вся информация об отчете Мишустина в Госдуме в 2025 году собрана в сюжете на URA.RU.
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