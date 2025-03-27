Эстония ограничит въезд для россиян

МИД РФ: въезд в Эстонию возможен будет только по биометрическому паспорту
© Служба новостей «URA.RU»
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С 31 марта россияне не смогут въехать в Эстонию по загранпаспорту
С 31 марта россияне не смогут въехать в Эстонию по загранпаспорту Фото:

С 31 марта 2025 года Эстония вводит новые правила въезда для граждан России. Теперь для пересечения границы и получения визы в Эстонии необходим будет только биометрический заграничный паспорт нового поколения. 

«Въезд в Эстонскую Республику и пребывание на территории этой страны российских граждан с 31 марта 2025 года возможны исключительно на основании заграничного паспорта нового поколения», — говорится в telegram-канале консульского департамента МИД РФ. 

Новый биометрический паспорт должен быть выдан на срок в 10 лет и содержать электронный носитель информации. Обычные заграничные паспорта, которые выдаются на срок в пять лет и не содержат электронного носителя, не будут признаваться действительными для въезда в Эстонию или получения шенгенской визы.

Для российских граждан, проживающих в Эстонии или других странах Евросоюза на основании вида на жительство, установлен переходный период до 30 сентября 2025 года. В течение этого времени они должны получить биометрический паспорт, чтобы соответствовать новым требованиям.

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С 31 марта 2025 года Эстония вводит новые правила въезда для граждан России. Теперь для пересечения границы и получения визы в Эстонии необходим будет только биометрический заграничный паспорт нового поколения.  «Въезд в Эстонскую Республику и пребывание на территории этой страны российских граждан с 31 марта 2025 года возможны исключительно на основании заграничного паспорта нового поколения», — говорится в telegram-канале консульского департамента МИД РФ.  Новый биометрический паспорт должен быть выдан на срок в 10 лет и содержать электронный носитель информации. Обычные заграничные паспорта, которые выдаются на срок в пять лет и не содержат электронного носителя, не будут признаваться действительными для въезда в Эстонию или получения шенгенской визы. Для российских граждан, проживающих в Эстонии или других странах Евросоюза на основании вида на жительство, установлен переходный период до 30 сентября 2025 года. В течение этого времени они должны получить биометрический паспорт, чтобы соответствовать новым требованиям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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