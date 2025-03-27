27 марта 2025

Экс-директор пермского музея современного искусства прокомментировала свое уголовное дело

Экс-директор PERMM: об уголовном деле я узнала из средств массовой информации
© Служба новостей «URA.RU»
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Бывший руководитель музея заявила, что узнала об уголовном деле исключительно из СМИ
Бывший руководитель музея заявила, что узнала об уголовном деле исключительно из СМИ Фото:

Экс-директор PERMM Наиля Аллахвердиева прокомментировала уголовное дело в отношении нее авторитетному изданию. 27 марта стало известно, что ее подозревают в оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ).

«Я узнала о том, что стала фигурантом исключительно из СМИ. Мой адвокат намерен подать заявление для ознакомления с материалами», — сообщила Аллахвердиева журналу Forbes.

Ранее источники URA.RU подтвердили факт о возбуждении уголовного дела. Это связано с картинами, которые выставляли на экспозициях и которые составляли фонды музея. Например, «Ангел с трубой», «Голубые города» и ряд других изображений с использованием библейских сюжетов.

В Министерстве культуры Пермского края (по чьим контролем находится музей) ТАСС сообщили, что PERMM работает в штатном режиме. И деятельность в соответствии с нормами законодательства РФ — это приоритет для ведомства и учреждений. 

Наиля Аллахвердиева сотрудничала с музеем современного искусства около 10 лет. Она начинала работу в музее еще во времена идеолога пермской культурной революции Марата Гельмана (внесен в реестры иноагентов, а также экстремистов и террористов в РФ).

В конце 2024 года URA.RU сообщало о том, что она ушла с поста директора на фоне претензий прокуратуры (конфликт интересов). Официально свою должность она оставила, написал заявление по собственному желанию. До этого в музее проходили обыски.

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Экс-директор PERMM Наиля Аллахвердиева прокомментировала уголовное дело в отношении нее авторитетному изданию. 27 марта стало известно, что ее подозревают в оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ). «Я узнала о том, что стала фигурантом исключительно из СМИ. Мой адвокат намерен подать заявление для ознакомления с материалами», — сообщила Аллахвердиева журналу Forbes. Ранее источники URA.RU подтвердили факт о возбуждении уголовного дела. Это связано с картинами, которые выставляли на экспозициях и которые составляли фонды музея. Например, «Ангел с трубой», «Голубые города» и ряд других изображений с использованием библейских сюжетов. В Министерстве культуры Пермского края (по чьим контролем находится музей) ТАСС сообщили, что PERMM работает в штатном режиме. И деятельность в соответствии с нормами законодательства РФ — это приоритет для ведомства и учреждений.  Наиля Аллахвердиева сотрудничала с музеем современного искусства около 10 лет. Она начинала работу в музее еще во времена идеолога пермской культурной революции Марата Гельмана (внесен в реестры иноагентов, а также экстремистов и террористов в РФ). В конце 2024 года URA.RU сообщало о том, что она ушла с поста директора на фоне претензий прокуратуры (конфликт интересов). Официально свою должность она оставила, написал заявление по собственному желанию. До этого в музее проходили обыски.
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© Служба новостей «URA.RU»
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