В Пермском крае простились со сварщиком, погибшим на спецоперации

Прикамского бойца проводили в последний путь
В Прикамье прошла церемония прощания с погибшим в ходе спецоперации ВС РФ на Украине сварщиком Ринатом Ибраевым. Об этом сообщила мэрия Бардымского округа.
«Мы попрощались с Ринатом Ибраевым <...>. Он погиб на СВО 21.12.2024 года. Скорбим вместе с родными и близкими бойца», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».
Военнослужащий родился в октябре 1973 года в Чернушке. После школы он поступил в местный техникум на сварщика. С 1991 по 1993 годы служил в морфлоте. С 2015-го — работал по специальности в ООО «Рива Групп». В ноябре прошлого года бойца командировали на фронт.
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