29 марта 2025
28 марта 2025

В Пермском крае простились со сварщиком, погибшим на спецоперации

© Служба новостей «URA.RU»
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Прикамского бойца проводили в последний путь
Прикамского бойца проводили в последний путь Фото:

В Прикамье прошла церемония прощания с погибшим в ходе спецоперации ВС РФ на Украине сварщиком Ринатом Ибраевым. Об этом сообщила мэрия Бардымского округа.

«Мы попрощались с Ринатом Ибраевым <...>. Он погиб на СВО 21.12.2024 года. Скорбим вместе с родными и близкими бойца», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Военнослужащий родился в октябре 1973 года в Чернушке. После школы он поступил в местный техникум на сварщика. С 1991 по 1993 годы служил в морфлоте. С 2015-го — работал по специальности в ООО «Рива Групп». В ноябре прошлого года бойца командировали на фронт.

На СВО жителя Прикамья назначили старшим стрелком мотострелкового батальона
На СВО жителя Прикамья назначили старшим стрелком мотострелкового батальона
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В Прикамье прошла церемония прощания с погибшим в ходе спецоперации ВС РФ на Украине сварщиком Ринатом Ибраевым. Об этом сообщила мэрия Бардымского округа. «Мы попрощались с Ринатом Ибраевым <...>. Он погиб на СВО 21.12.2024 года. Скорбим вместе с родными и близкими бойца», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте». Военнослужащий родился в октябре 1973 года в Чернушке. После школы он поступил в местный техникум на сварщика. С 1991 по 1993 годы служил в морфлоте. С 2015-го — работал по специальности в ООО «Рива Групп». В ноябре прошлого года бойца командировали на фронт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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