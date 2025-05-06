ВСУ готовят проект «Линия дронов», чтобы сдерживать российские войска

Украинские военные активно внедряют проект «Линия дронов» с целью усиления обороны и повышения эффективности на поле боя. Об этом сообщает «Украинская правда».
По информации «Украинской правды», в реализации программы участвуют пять специализированных подразделений: «Птицы Мадяра», «Рарог», «Ахиллес», «Феникс» и «К-2». Руководство проектом с начала 2025 года будет осуществлять командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый. Суть заключается в создании многоуровневой зоны поражения дронами, которая будет разделена на сектора с разной дальностью: 5–10 км, 10–15 км, 15–20 км и 20–50 км. Для каждого сектора определяются отдельные задачи, а разведывательные экипажи обеспечивают целеуказание для ударных беспилотников. Наиболее интенсивная работа дронов планируется в пятикилометровой зоне.
Проект пока находится на стадии активной разработки — большая часть задуманных функций еще не реализована, а активная работа идет около трех месяцев. Министерство обороны Украины подчеркивает, что проект должен интегрировать пехоту и дроны в единые ударные подразделения. Это позволит обеспечить постоянное воздушное прикрытие и сопровождение пехоты, а также повысить автономность подразделений за счет самостоятельных закупок необходимого оборудования. На реализацию проекта выделено дополнительное финансирование в размере 4,6 млрд грн.
В ответ на украинские инициативы Россия также активно развивает беспилотные технологии. По словам президента Владимира Путина, в 2024 году российские войска получили свыше 1,5 млн дронов различных типов. Производство и поставка FPV-дронов на передовую ежедневно достигает четырех тысяч единиц, а на 2025 год запланировано дальнейшее увеличение объемов.
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