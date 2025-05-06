Трофейный дрон «Баба-Яга» успешно прошел тестирование в Херсонской области

В полевой лаборатории беспилотных летательных аппаратов 18-й общевойсковой армии из сбитых украинских дронов был собран тяжелый трофейный дрон-бомбардировщик «Баба-Яга». Это устройство успешно прошло испытания в боевых условиях на территории Херсонской области в рамках проведения спецоперации. Об этом сообщил корреспондент, наблюдавший за испытательным полетом коптера.
«„Бабу-Ягу“ эту восстановили не так давно. И сейчас она у нас на этапе тестовых полетов. А уже после тестовых полетов она отправится выполнять боевые задачи на передний край», — передает РИА Новости слова старшего оператора БПЛА с позывным «Авангард».
В полевой лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» военнослужащие занимаются ремонтом и усовершенствованием имеющихся в распоряжении российских сил беспилотников. Кроме этого, специалисты исследуют трофейную технику, полученную в ходе боевых действий, и применяют полученные знания для повышения эффективности российских дронов.
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