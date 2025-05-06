Трофейный дрон «Баба-Яга» успешно прошел тестирование в Херсонской области

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Трофейный дрон «Баба-Яга» успешно испытали в зоне СВО (фото из архива)
Трофейный дрон «Баба-Яга» успешно испытали в зоне СВО (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В полевой лаборатории беспилотных летательных аппаратов 18-й общевойсковой армии из сбитых украинских дронов был собран тяжелый трофейный дрон-бомбардировщик «Баба-Яга». Это устройство успешно прошло испытания в боевых условиях на территории Херсонской области в рамках проведения спецоперации. Об этом сообщил корреспондент, наблюдавший за испытательным полетом коптера.

«„Бабу-Ягу“ эту восстановили не так давно. И сейчас она у нас на этапе тестовых полетов. А уже после тестовых полетов она отправится выполнять боевые задачи на передний край», — передает РИА Новости слова старшего оператора БПЛА с позывным «Авангард».

В полевой лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» военнослужащие занимаются ремонтом и усовершенствованием имеющихся в распоряжении российских сил беспилотников. Кроме этого, специалисты исследуют трофейную технику, полученную в ходе боевых действий, и применяют полученные знания для повышения эффективности российских дронов.

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В полевой лаборатории беспилотных летательных аппаратов 18-й общевойсковой армии из сбитых украинских дронов был собран тяжелый трофейный дрон-бомбардировщик «Баба-Яга». Это устройство успешно прошло испытания в боевых условиях на территории Херсонской области в рамках проведения спецоперации. Об этом сообщил корреспондент, наблюдавший за испытательным полетом коптера. «„Бабу-Ягу“ эту восстановили не так давно. И сейчас она у нас на этапе тестовых полетов. А уже после тестовых полетов она отправится выполнять боевые задачи на передний край», — передает РИА Новости слова старшего оператора БПЛА с позывным «Авангард». В полевой лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» военнослужащие занимаются ремонтом и усовершенствованием имеющихся в распоряжении российских сил беспилотников. Кроме этого, специалисты исследуют трофейную технику, полученную в ходе боевых действий, и применяют полученные знания для повышения эффективности российских дронов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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